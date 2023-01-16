Нові великі навчання з рф в Білорусі. Що це може означати для України

До навчань залучать усі аеродроми сусідньої країни

Нові військові навчання, які Білорусь сьогодні розпочала разом з росіянами, вкотре стали тригером для побоювань щодо наступу на Україну.

Адже накопичення сили та техніки у поєднанні з навчаннями — це саме те, що відбувалося перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли росія використала Білорусь як плацдарм після навчань "Союзна рішучість". Проте від початку війни такі навчання відбувалися постійно.

"Телеграф" зібрав останню інформацію щодо навчань, а також різні думки щодо того, що вони можуть означати:

росіяни залишаться щонайменше до 1 лютого

Військові рф затримаються у Білорусі на тривалий час — з 16 січня та аж до 1 лютого.

Навчання будуть льотно-тактичні, а з боку росії в спільних навчаннях приймають частини повітряно-космічних сил. Залучать усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО збройних сил Білорусі, у тому числі ті, з яких підіймаються ракетоносці, що загрожують Україні.

російські окупанти та їхні білоруські союзники планують відпрацювати:

ведення повітряної розвідки ,

, спільне патрулювання вздовж кордону,

авіапідтримку угруповання військ,

висадку тактичного десанту ,

, доставлення вантажів,

евакуацію поранених.

Хоча у білоруському міноборони кажуть, що навчання матимуть суто оборонний характер, в аеропорти країни перекинуто чимало російської техніки. Білоруські Telegram-канали повідомляли про перекидання гелікоптерів, винищувачів та розвідувальних літаків на аеродроми у Барановичах, "Мачулищі".

Скільки літаків перекинула рф в аеропорт "Барановичі"

Зросте кількість повітряних тривог

Перший негативний наслідок для України — повітряні тривоги можуть почастішати. Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус попередив мешканців півночі, що внаслідок навчань може зрости кількість попереджень про авіанальоти.

"Під час проведення льотно-тактичного навчання будуть залучені всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних Сил РБ. Кількість повітряних тривог на території Чернігівщини та країни загалом може значно зрости. Не нехтуйте жодним повідомленням про загрозу", — пише Чаус.

Зазначимо, що дуже часто причиною оголошення масштабних повітряних тривог в Україні, зокрема і в Києві, є зліт російських винищувачів саме з аеропорту "Мачулищі" в Білорусі. Там і цього разу планують проводити навчання.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що українські військові спостерігатимуть навчаннями:

"Аеродроми, які противник використовує на території Білорусі, під пильним наглядом наших розвідок. Тому реагуватимемо відразу, якщо будуть якісь загрози. Зараз особливих ознак загрози немає, говорити про якесь величезне угруповання не можна", — зазначив Ігнат.

За його словами, повторення десантної операції на околицях Києва сьогодні зовсім нереалістичний сценарій.

рф хоче посіяти паніку?

Зростання активності у Білорусі разом із хвилею повідомлень про наступ може свідчити про намір росіян залякати українців, стверджує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Уже кілька місяців рф вкидує в український інфопростір фейки про майбутній наступ з території білорусі. Так вони намагаються посіяти паніку серед населення, але не вдається", — написали у Центрі, звернувши увагу на підготовку ЗСУ до найрізноманітніших сценаріїв.

Зокрема, на півночі будують інженерні та фортифікаційні споруди, готують протитанкові рови. Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль сказав, що у разі спроби наступу місцевість перетвориться для окупантів на Поліський котел та криваві болота:

"У нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської обл. – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі", — сказав Коваль.

Такі навчання проходять постійно

Україна постійно попереджала про можливі атаки з боку Білорусі, а президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що країна має бути готовою на кордоні з Білоруссю. У Львові Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації в північно-західних областях.

"Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях", – заявив тоді Зеленський.

Однак від початку війни Білорусь проводила такі військові навчання постійно. У тому числі мова йде про масштабні комплексні навчання наприкінці серпня та низку менших самостійно або спільно з росією.

Наприклад, навчання проходили:

з 22 червня по 1 липня у Гомельській області, що межує з Україною, проходили планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

з 9 по 25 серпня вже відбувалися навчання військово-повітряних сил.

з 8 по 14 вересня проходили навчання на полігоні "Брестський", а також у Мінській та Вітебській областях.

Як повідомляв "Телеграф", за даними білоруського опозиціонера Павла Латушка, приводом для нової операції з боку Білорусі може стати якась провокація.