Провал танкової коаліції на "Рамштайні": чи вистачить Україні іншої бронетехніки для зламу у війні

Політолог Олександр Палій прокоментував "Телеграфу" позицію ФРН та Нідерландів і оцінив шанси на контрнаступ

Попри відсутність консенсусу серед членів НАТО на зустрічі "Рамштайн" щодо постачання танків Україні, іншої бронетехніки і засобів від союзників все одно може вистачити для ЗСУ, щоб переломити хід у війні проти росії. Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Олександр Палій, коментуючи заяву міністра оборони ФРН, що деякі країни на "Рамштайні" виступили проти танків для України, і їхні аргументи визнали вагомими.

"Якщо оцінювати відсутність рішення на "Рамштайні" щодо танків для України, це не так добре, як би хотілося. Але будемо сподіватися, що все одно кількості і якості переданої Україні техніки вистачить для здійснення зламу у війні. А також для переходу ініціативи повністю на український бік і витіснення ворога (росії, — Авт.) за кордон. Тобто, нам може вистачити засобів і без цих танків", — каже Палій.

Крім того, як додав експерт, раніше Польща заявляла, що вона "самостійно може ухвалювати рішення щодо танків для України, та й інші країни говорять, що вони можуть робити те саме".

"Тому думаю, що якесь рішення, що зміцнить оборону України, все одно буде ухвалено. Разом з тим був від Нідерландів суперважливий сигнал по літакам F-16. Це вже свідчить, що ніяких табу не має. Якщо у німців ще є певні свої мотивації (щодо відмови Україні по Leopard 2, — Авт.), проте думаю, вони впродовж дискусій змінять найближчим часом свою позицію по танкам. Зараз, звичайно, ситуація по танкам на "Рамштайні" трішки розчаровує. Але все одно дуже сподіваюсь, що Україні вистачить тієї техніки, яку нам нададуть, щоб закрити це питання", — підсумував політолог.

Раніше повідомлялося, що Німеччина має великі проблеми з поставками танків в Україну. Німецький уряд намагаються переконати представники різних країн, але у ФРН бояться "спровокувати путіна".

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський дорікнув Олафу Шольцу за те, що Німеччина гальмує постачання танків Leopard 2 в Україну. Президент наголосив, що Україна обороняється, а не нападає, тому заїжджати до росії на "Леопардах" ніхто не буде.