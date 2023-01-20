Секретний візит директора ЦРУ, який вже попереджав про вторгнення. Чого очікувати цього разу

Поїздка Бернса припадає на критичний момент війни

Останнім часом лунає все більше тез щодо того, що війна росії проти України досягає критичного моменту. Західні союзники надають нові пакети допомоги на тлі повідомлень, що росія може розпочати новий жорстокий наступ.

На цьому всьому тлі з’явилась новина про секретний візит у Київ директора ЦРУ Вільяма Бернса — того самого, який перед початком повномасштабного наступу так само приїжджав до столиці із попередженням.

"Телеграф" зібрав останні важливі заяви світових лідерів та розвідок щодо того, чого очікувати від росії далі:

Про що розповідав директор ЦРУ

Перед початком вторгнення попередження Бернса допомогло Україні підготуватися до захисту аеропорту у Гостомелі, позбавивши росію плацдарму, необхідного для захоплення Києва.

Директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит у Київ

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс відвідав столицю, щоб поінформувати президента Володимира Зеленського про свої очікування щодо того, що росія планує у сфері війни найближчими тижнями та місяцями. Також директор ЦРУ зустрівся з колегами з української розвідки. Але наразі воєнні прогнози Бернса лишаються секретом.

Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою та визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримати важче через зміну розстановки сил у Палаті представників США (більшість отримали республіканці). І під час зустрічі роздумували, зокрема, про те, як довго Україна може розраховувати на допомогу США та Заходу після цього.

Росія планує розпочати власний наступ навесні

Тим часом Росія планує розпочати власний наступ навесні, сподіваючись, що вона залучить більше військ після мобілізації. Голова Воєнного комітету НАТО адмірал Роб Бауер після зустрічі керівників військових частин Альянсу заявив, що росія, ймовірно, планує новий наступ навесні, оскільки Москва не змінила своєї загальної мети перемогти Україну, передає Voice of America.

"Ось до чого українці мають готуватися", — сказав він.

Водночас Бауер звернув увагу на проблеми російської сторони в живій силі, техніці, боєприпасах і керівництві. Багато офіцерів загинуло під час останніх атак, додав він, що перешкоджатиме здатності Москви командувати військовими.

Розвідка США раніше вказувала на уповільнення війни, що вказує на те, що великих наземних наступальних дій не буде до весни. На днях Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив аналіз, згідно з яким росія планує серйозний наступ протягом наступних шести місяців, щоб відновити ініціативу та зупинити успіхи України на фронті.

ISW виклав перелік можливих дій, які війська рф можуть вжити:

наступ для повного контролю над Донбасом на сході України

активізація бойових дій з боку Білорусі на півночі

підготовку до захисту та використання контрнаступу України на Донбасі.

На думку аналітиків ISW, наступ з боку Білорусі малоймовірний, виходячи з переміщення військ і підготовки, хоча країна використовувалася як плацдарм для наступу в лютому і зараз там проходять чергові навчання. Натомість вірогідним напрямком називають Донбас.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю ВВС припустив, що ймовірність наступу існує, однак назвав інший вірогідний напрямок — "Брянськ-Курськ-Воронеж", що ближче до кордонів у Харківській та Сумській областях.

"Після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили. Вони проводять для цього велику мобілізацію… Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська", — каже генерал.

За його словами, під загрозою опиняються Полтава й Дніпро:

"Вважаю, що росія може вдарити по Україні з цього напрямку, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються — Полтава та Дніпро. Вони можуть спробувати з'єднати свої сили з цього напрямку з тими, які нині воюють на сході в районі Бахмута й Соледара", — каже Скшипчак.

Водночас москва не відмовлялася від своїх цілей у війні проти України, заявив вчора спікер володимира путіна дмитро пєсков, передає Reuters. Так, у кремлі знову пішли на шантаж щодо переговорів, заявивши, що "чим швидше Україна прийме вимоги росії, тим швидше закінчиться конфлікт".

дмитро пєсков каже, що москва не відмовилася від своїх цілей

пєсков заявив, що росія досягне своїх цілей "так чи інакше", і Києву краще прийняти позицію росії та сісти за стіл переговорів. Які саме цілі у москви на цьому етапі пєсков не уточнив.

"Агресивна фаза підтримки" через страх нескінченної війни

Країни Заходу спішно відправляють бронетехніку, артилерію та ракети у надії, що додаткове обладнання дозволить ЗСУ прорватися через окуповані росією території під час наступу, який, як очікується, розпочнеться у найближчі місяці.

У четвер ввечері США оголосили про новий великий пакет допомоги для України, погодившись надіслати автомобілі Stryker, бронемашини Bradley на 2,5 мільярда доларів, мільйони боєприпасів та інше спорядження.

Такий крок може заохотили міністрів оборони різних країн на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині зробити постачання більш вагомими.

Видання The Washington Post звернуло увагу, що США та їхні партнери за кілька останніх тижнів розпочали агресивнішу фазу підтримки, погодившись надати такий рівень допомоги, в якому вони довго відмовляли.

"Ці рішення відображають невідкладність і віру в те, що якщо українські сили не будуть оснащені для досягнення нових здобутків у найближчі місяці, вони можуть зіткнутися з нескінченною війною на виснаження або ще гірше", — пише видання.

Газета цитує одного із близько десяти чиновників, у США і Європі, деякі з яких говорили на умовах анонімності про прискорений процес політики допомоги.

"Щось має вийти з глухого кута", — сказало анонімне джерело.

Водночас видання звертає увагу на Німеччині, куди у четвер приїжджав голова Пентагону Ллойд Остін у спробі переконати канцлера Олафа Шольца. Не було жодних публічних ознак того, що досягнуто прогресу, але Польща та інші країни зазначили, що можуть піти вперед і пожертвувати свої танки Києву — навіть без дозволу Німеччини.

Як повідомляв "Телеграф", членам НАТО на зустрічі "Рамштайн" не вдалося досягти єдиного рішення щодо постачання танків Leopard 2 Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський дорікнув Олафу Шольцу за те, що Німеччина гальмує постачання танків.