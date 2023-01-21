Бояться перетворення Москви на "суцільний енгельс": росія посилює ППО навколо столиці

В Росії відчувають тваринну радість, побачивши обстріли українських міст, але ніяк не своїх власних.

Влада Росії, а також кремлівські пропагандисти (і, очевидно, більша частина населення країни-агресора), які захлинаються від захоплення, побачивши кадри ракетних ударів по мирних містах України та об’єктах критичної інфраструктури, трохи "зажурилися", коли загроза хоч якихось ударів нависла над їхньою власною територією.

Такий висновок можна зробити з повідомлення агентства Bloomberg про те, що в самому серці рф, місті москві та його околицях розгорнули установки ППО.

"Місцеві жителі розмістили у соцмережах фотографії підйомних кранів систем "Панцир" на даху в центрі Москви, а також оборонні споруди, встановлені в західному передмісті, біля офіційної резиденції президента володимира путіна", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що розгортання відбулося після того, як минулого місяця українські безпілотники завдали ударів по військових базах у Саратові (по знаменитому аеродрому "енгельс") та Рязані, приблизно за 500 км від російської столиці – про це агентству повідомили "офіційні особи, знайомі із ситуацією".

Співробітники Bloomberg нагадують, що тоді Росія звинуватила Україну в нападах на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальність. Та й про які звинувачення може йтися під час війни!

"Зусилля кремля захистити російське населення від наслідків його вторгнення в Україну вичерпуються, оскільки війна триває вже другий рік. Оголошена у вересні мобілізація спровокувала масовий відтік за кордон росіян, які прагнуть уникнути призову. Пізніше влада почала перевіряти бомбосховища по всій росії після більше ніж 30 років після холодної війни", — зазначають автори статті.

Нагадаємо, раніше про паніку, яка охопила російську столицю, писали як російські блогери, так і сторонні спостерігачі. Схоже, тривога в країні-агресорі має під собою вагомі підстави, і незабаром можна чекати там "розквіту бавовни" в районі кремля чи останкінської телевежі – коли там транслюватимуть шоу скабеєвої чи кисильова.