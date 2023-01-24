Китай допомагає росії воювати: стало відомо, що саме постачають армії путіна

Штати вважають, що китайський уряд повинен в оперативному порядку призупинити ці поставки

Китай, відомий своєю неоднозначною позицією щодо російсько-української війни, ймовірно, поставляє агресору нелетальне обладнання, яке "працює" проти України. Таку думку висловили в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, зазначивши, що намагалися дізнатися у Пекіна, наскільки йому відомо про угоди китайських компаній, в рамках яких вони відправляють росії військову допомогу.

Як пише видання CNN, посилаючись на двох офіційних осіб з американського уряду, деякі китайські підприємства за запитом росії надсилали їй бронежилети та каски. І хоча ця поставка і не відповідала більш серйозній військовій допомозі, по яку звернулася москва, вона все одно була надана.

Один із чиновників Білого дому зазначив, що деякі офіційні особи Штатів переконані, що китайському уряду відомо про ці угоди, тому він оперативно має вжити належних заходів, аби припинити ці продажі.

Нагадаємо, що у перші місяці повномасштабного російського вторгнення Китай нібито обрав нейтральну позицію щодо військового протистояння і навіть публічно закликав москву припинити бойові дії на українських територіях. Водночас, на відміну від інших європейських країн, Пекін відмовився від застосування санкцій проти росії, ба навіть допомагав агресору обходити їх.

Також "Телеграф" повідомляв, як новий китайський посол у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабна війна рф проти України поставила Китай "у вкрай скрутне становище" і "сильно загострила" відносини КНР з іншими країнами ЄС.