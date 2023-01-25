"Леопарди - найзаклятіші вороги мавп": у мережі захоплення через рішення Німеччини щодо танків

У Мережі радіють танкам для ЗСУ і вже звично насміхаються з росіян

Україна нарешті отримає довгоочікувані німецькі танки Leopard 2, розмови про передачу яких йшлося чи не з перших днів повномасштабного російського вторгнення і котрі блокувалися канцлером ФРН Олафом Шольцом. Офіційно про відправку Києву цього важливого типу озброєння вже повідомила Німеччина, котра надасть 14 бойових машин, Іспанія — 53 танки і Португалія — 12 одиниць, Польща — 14 і Нідерланди — попередньо мова йде про 18 машин. Ймовірніше за все, Leopard 2 з'являться на озброєнні Збройних сил вже у березні. Ця радісна інформація стала топтемою для обговорення в Мережі та появи великої кількості мемів, а також саркастичних жартів серед її користувачів.

У цьому матеріалі "Телеграф" зібрав для вас найцікавіші картинки і коментарі, які точно не залишать байдужими і піднімуть настрій кожному:

Нагадаємо, що Україна вже найближчим часом може отримати від союзників не лише потужні бойові Leopard, а й танки Stridsvagn 122. Про готовність відправити їх Києву заявили Швеції.

Також "Телеграф" повідомляв, як у кремлі відреагували на спільне бажання союзників допомогти Україні протистояти повномасштабній російській агресії.