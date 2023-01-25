Ізраїль відмовився передавати Україні важливу зброю на запит США: про що мова

В Ізраїлі аргументували рішення тим, що системи вийшли з ладу

Адміністрація президента США запросила в Ізраїлю зенітно-ракетні комплекси Hawk, які перебувають там на зберіганні, на потреби України. Проте в уряді країни відповіли відмовою.

Як повідомляє Axios з посиланням на свої джерела, відповідний запит надійшов близько двох тижнів тому. При цьому представник Пентагону зазначив, що такі запити було надіслано і в інші країни, які є або були операторами цієї системи ППО.

Водночас джерела видання повідомили, що голова відділу політики у Міноборони Ізраїлю Дрор Шалом повідомив про те, що їхня політика щодо постачання зброї Україні залишається незмінною.

Шалом також додав, що зазначені системи є застарілими та могли вийти з ладу через тривале зберігання та відсутність технічного обслуговування.

Водночас деякі з офіційних осіб країни наголосили, що відповідь Шалома була неточною, оскільки з ладу могли вийти пускові установки, але сотні ракет все ще можуть перебувати у придатному для використання стані або бути відновлені.

ЗРК Hawk на озброєнні армії Ізраїлю застосовувалися для захисту під час Шестиденної війни у 1967 році та війни Судного дня 1973 року. Хоч вони більше не є найефективнішою системою ППО, однак у Пентагоні переконані, що вони все ще можуть допомогти Україні захищатися від російського вторгнення.

Це не вперше, коли Ізраїль відмовляє Україні в постачанні озброєння, побоюючись реакції росії, чий вплив особливо великий у сусідній Сирії.

Як повідомлялося раніше, Україна вже отримувала ППО Hawk від західних союзників, зокрема їх уже передавала Іспанія.