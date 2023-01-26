Шольц попередив путіна, що підтримка Заходу не зменшиться, проте є одне "але"

Німецький канцлер наголосив, що путіну не варто розраховувати на те, що підтримка Заходу стане меншою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який ухвалив історичне рішення щодо передачі Україні потужних танків Leopard, переконаний, що російський диктатор володимир путін готується до тривалої війни. Однак поспішив попередити диктатора, що Захід не припинятиме допомагати Києву протистояти його воєнній агресії, проте надавати свої винищувачі та солдатів не буде.

Про це він заявив під час ефіру у німецькому мовнику ZDF, наголосивши, що рішення щодо передачі Україні військової допомоги у вигляді роти Leopard повинне стати для путіна дуже чітким сигналом.

"Це дуже чітке послання володимиру путіну, що його імперіалістична війна не буде успішною, тому що ми будемо підтримувати Україну разом, не даючи себе розділити — і водночас завжди будемо стежити за тим, щоб не стати стороною у війні", — пояснив Шольц.

За словами німецького канцлера, між росією і НАТО війни бути неповинно. Саме тому, як він, так і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, чітко дали усвідомити російському лідеру, що ані наземні війська, ані винищувачі відправляти до України не збираються.

Також Шольц наголосив, що танки Leopard, які вже найближчим часом отримає Україна, є "дуже ефективними", однак припускати, що війна завдяки їм завершиться швидко, не варто. На його думку, путін не шкодує ресурсів і готовий до серйозних втрат своїх солдатів і техніки у тривалій війні, проте підтримка Києва Заходом меншою не стане.

"путін не може розраховувати на те, що підтримка України зменшиться", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пропозиція щодо відправки Україні американських танків Abrams, які Київ може отримати вже найближчим часом, надійшла президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену від державного секретаря країни Ентоні Блінкена.