Польща таємно передавала Україні винищувачі: спливли несподівані подробиці

Польща допомогла Україні на початку російського вторгнення

Після початку повномасштабної війни Польща надала допомогу Україні, відправивши кілька винищувачів МіГ-29. Проте зроблено це було під виглядом запчастин.

Навесні 2022 року Варшава відправила нашій країні певну кількість багатоцільових винищувачів частинами. Про це сьогодні, 26 січня, повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna, посилаючись на джерела в уряді Польщі.

"Навесні минулого року Польща передала Україні певну кількість МіГ-29. Передача здійснювалася комбінованим способом: окремо – крила, окремо – фюзеляж", – йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що інформація про передачу винищувачів України від Польщі з’явилася 28 лютого 2022 року. Тоді депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова оголосила, що українські військові вже у Польщі й одержують МіГ-29. Однак у березні стало відомо, що Пентагон не підтримав ідею передачі нашій країні винищувачів росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2023 року відставний адмірал ВМС Джеймс Ставрідіс заявив, що країни Заходу мають поставити Україні польські винищувачі МіГ-29. За його словами, Польща могла б поставити їх безпосередньо. Українські військові добре вміють керувати ними.