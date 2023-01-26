Стратегічна катастрофа для росії: західні аналітики пояснили, від якої задуми не відмовиться путін

путін хотів позбавити європейців імпорту газу в морозну погоду, сподіваючись, що вони відмовляться й надалі підтримувати Україну, але його витівка з тріском провалилася

Президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні американських танків "Абрамс", що своєю чергою спонукало Німеччину, що опирається, прийняти рішення про передачу танків Leopard українським військовим. Це була значна символічна, політична та воєнна перемога України. Однак, попри це, путін не готовий відмовитися від однієї з головних своїх витівок.

Байден сподівається, що цей "залізний кулак" проб’є укріплені позиції російських окупантів на сході нашої країни та запобігатиме весняному наступу Росії, про який останнім часом багато розмов. Про це йдеться в аналітиці, опублікованій телеканалом CNN.

Водночас головною метою російського диктатора путіна поза поля бою є створення розколу між західними союзниками, щоб зірвати постачання озброєння Україні. Його стратегія позбавити європейців імпорту газу в морозну погоду, сподіваючись, що вони відмовляться й надалі підтримувати Україну, з тріском провалилася.

"путін очікував, що Європа і Сполучені Штати послаблять нашу рішучість", — сказав Байден у середу в Білому домі. "Він очікував, що наша підтримка України з часом рухне. Він був неправий... і він був неправий з самого початку, і він продовжує помилятися. Ми єдині."

Стратегічна катастрофа для росії

Майже рік після початку повномасштабного вторгнення НАТО стало згуртованішим і сильнішим, ніж будь-коли. Це є стратегічною катастрофою для росії. Нині спільна мета альянсу – захист від агресії москви.

Найбільш примітним аспектом відносин, що розвиваються, між Заходом та Україною є те, що одним із ймовірних мотивів путіна для війни було запобігання можливості вступу нашої країни до НАТО. Але тепер військові зусилля України озброюються та фінансуються Заходом, начебто вона де-факто є державою НАТО, яка має доступ до деяких із найсучасніших систем озброєнь альянсу.

"Якщо президент путін переможе, це буде трагедією для українців, це також небезпечно для нас", — заявив у середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг кореспондентові CNN Кейт Болдуан, стверджуючи, що авторитарній державі не можна дозволяти виявляти свою волю та отримувати вигоду з погроз. "В інтересах нашої безпеки підтримувати українців", — сказав він.

Що буде далі

Невдачі путіна не стануть для нього перешкодою, щоб припинити з’ясування розколу західного альянсу. Ворожість до США та їхніх союзників і жага помсти були основою його більш як двох десятиліть перебування при владі. Він чекає, доки Захід втомиться від війни та перестане постачати Україні озброєння.

Байден, який, як і раніше, прагне уникнути будь-якої ескалації, яка може призвести до прямого зіткнення між силами НАТО і Росії, підкреслив, що нові танки не становлять для Росії наступальної загрози — якщо тільки путін виведе свої війська з України.

Оскільки й Україна, і росія впевнені у своїй перемозі у цій війні, шансів на дипломатичне вирішення конфлікту практично не існує.

Західні військові стратеги попереджають, що москва після і без того кривавого тиску готує до весни новий наступ.

"Недооцінювати росію небезпечно", — сказав Столтенберг у своїй промові в Осло в середу, зазначивши, що москва мобілізувала додаткові 200 000 військовослужбовців і готова піти на великий ризик і зазнати приголомшливих втрат.

Україна продовжуватиме просити зброю

Після отримання нових танків українські військові повинні будуть показати, що вони здатні їх використовувати в правильно планованих комбінованих операціях. У той час як німецькі танки, відомі як Leopard 2, можуть прибути протягом кількох тижнів, Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій, сказав CNN, що пройде "багато місяців", перш ніж машини Abrams, які досі необхідно закупити у США прибудуть до України.

Дипломатичний і військовий ланцюжок наслідків, викликаний готовністю Байдена відправити танки, став важливим сигналом для Москви.

"Вони важливіші як символ прихильності США та Європи", — сказав Вольфу Блітцеру CNN генерал у відставці Уеслі Кларк, колишній верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі.

Україна запросила ще щонайменше 300 танків. Хоча на сьогодні залишається незрозумілим, скільки зрештою отримає їх наша країна в нових союзних поставках. Загальна кількість може сягати сотні.

Перебуваючи у Вашингтоні незадовго до Різдва, президент України Володимир Зеленський попередив, що потреби його країни є настільки великими, що він ніколи не перестане просити ще зброї.

Зараз одне із найзаповітніших прохань Києва — це надання винищувачів. Але закономірність цієї війни така, що те, що Україна просить, а потім у результаті отримує навіть якщо масштаби її запитів на конкретну техніку не завжди задовольняються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив путіна, що підтримка України з боку Заходу не зменшиться. Однак у його гучній заяві є одне "але".