Ізраїльські "яструби" для України: що собою являють ці зенітні комплекси

За 40 років було випущено 40 тисяч ракет для ЗРК HAWK

Три тижні тому адміністрація Джо Байдена попросила Ізраїль надати їй старі зенітні ракети Hawk, які залишаються на його зберіганні, щоб передати їх Україні.

Про це з посиланням на трьох ізраїльських та американських чиновників повідомляє видання Axios. Ізраїль досі відхиляв більшість запитів США та України щодо надання Києву сучасної та оборонної зброї через побоювання, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та завдати шкоди інтересам безпеки Ізраїлю в Сирії.

Однак постачання росією Ірану нових партій зброї, за допомогою якої Тегеран зможе завдавати ударів по території Ізраїлю, цілком здатне змінити точку зору Єрусалиму.

Нагадаємо, що Ізраїль придбав систему Hawk у США у 1960-х роках, щоб захистити себе від єгипетських та сирійських авіаударів. На той час розроблена Raytheon зенітна система була передовою технологією. Але в останні роки Ізраїль звернувся до інших систем, включаючи американську батарею Patriot та свої оборонні системи Iron Dome та Arrow.

Десять років тому ізраїльські військові вивели систему Hawk із експлуатації. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що близько 10 батарей Hawk і сотні ракет-перехоплювачів залишаються на зберіганні в Ізраїлі. Отже, не виключено, що Україна зможе отримати загалом непоганий засіб захисту неба від ворожих атак.

Сайт "Телеграф" вирішив нагадати, що являє собою ЗРК Hawk.

MIM-23 Hawk (Mobile Interceptor Missile (мобільна ракета-перехоплювач) і бекронім слова "яструб" — Homing All the Way Killer — "перехоплювач, керований по всій траєкторії польоту") — американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності, виробництва компанії Raytheon.

Комплекс створювали для знищення літаків, потім його функціонал розширився для перехоплення ракет. Став на озброєння 1960 року і з того часу неодноразово модернізувався. Проте 1994-го армія США замінила його на MIM-104 Patriot.

Остаточно експлуатацію комплексу в США було припинено 2002 року, після того, як американський корпус морської піхоти замінив його на переносні ЗРК прямої видимості з інфрачервоним наведенням FIM-92 Stinger.

Спочатку система мала діапазон – 25 км, стелю – 13700 м. Після модернізації: максимальна дальність перехоплення цілей 40 км (мінімальна – 2,5 км), максимальна висота перехоплення 17,7 км (мінімальна – 30-60 метрів).

ТТХ MIM-23 B…M

Довжина — 5,03 м

Діаметр корпусу — 0,37 м

Стартова маса — 638 кг

Маса БЧ — 74 кг

Тип БЧ — осколково-фугасна; 14 тис. сталевих сферичних уламків масою по 2 г. Кут розльоту осколків 70 градусів

Маса модернізованої ДУ — 395 кг (включаючи стартовий заряд масою 295 кг)

Дальність ураження цілі – 1,5 км … 35 км

Висота ураження цілі – 60 м … 18 км

Максимальна швидкість — близько 500 м/с

Тип підривника — неконтактний радіопідривник і контактний

Система наведення — напівактивна, моноімпульсна, безперервного випромінювання, X-діапазону

Максимальне перевантаження для ЗУР — 15 од.

Зенітні керовані ракети комплексу також виробляли поза США: у Європі, Японії та Ірані. Усього випущено 40 тисяч ракет цього типу, тому у разі згоди Ізраїлю передати нам зенітні комплекси, проблем із постачанням боєприпасів не повинно бути.

Нагадаємо, що Україна вже отримувала ППО Hawk від західних союзників, зокрема, їх вже передавала Іспанія.

Також повідомлялося, що історія з передачею Україні зенітних "Яструбів" триває вже кілька місяців. Країни Заходу розуміють, що нема чого тримати на складах зброю, що морально застаріла, якщо вона цілком може стати в нагоді у війні з росією.