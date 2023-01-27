"Ми миролюбна країна": ще одна держава відмовила Україні у наданні військової допомоги

Водночас країна готова проводити тренування як для українських саперів, так і для російських

Королівство Камбоджа заявило, що не надаватиме Україні військову допомогу. Своє рішення аргументували "політикою нейтралітету миролюбної країни". Що стосується тренінгів з розмінування, які зараз проводяться для українських саперів у Пномпені, то вони нібито є так званим "гуманітарним актом", до проходження якого запрошують і росіян.

Як пише видання Khmer Times, таку інформацію озвучив прем’єр-міністр Камбоджи Хун Сен, зазначивши, що його країна ніколи не надавала Україні військову допомогу, адже нібито просто не має можливостей цього зробити.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має можливості це зробити. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом", – пояснив він.

За словами представника уряду, Пномпень погодив провести навчання для 15 українських саперів лише тому, що країна свого часу сильно постраждала від наземних мін та нерозірваних боєприпасів. Саме тому камбоджійські сапери раніше відправлялися й до інших держав для проведення розмінування, проте виключно під егідою ООН. Водночас, зазначив урядовець, Камбоджа готова навчати цьому всіх бажаючих, у тому числі російських військових.

Крім того, видання зазначає, що, згідно з даними Міністерства закордонних справ Камбоджі, рішення стосовно проведення тренувань з розмінування для українських саперів у Камбоджі "було прийнято виключно з гуманітарних міркувань", по типу тих місій, що проводилися під егідою ООН.

Ба більше у відомстві категорично заперечували внесення Королівства до списків країн, як надають Києву військову підтримку. Про це йшлося й в інфографіці російського Telegram-каналу "Демографія впала", яку у Камбоджі закликали виправити, зазначивши, що ці дані не лише не точні, а й можуть "завдати у подальшому шкоди миролюбному Королівству".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецький канцлер Олаф Шольц прокоментував своє рішення щодо надання Україні потужних Leopard 2, однак категорично розвіяв усі сподівання Києва про те, що ФРН у подальших пакетах військової допомоги може надати йому бойові винищувачі