росія може повернутися до ПАРЄ, виконавши дві умови - президент Асамблеї

рф повинна сплатити високу ціну за свої звірства на мирних українських територіях

росія матиме змогу повернутися до списку країн-членів Ради Європи (ПАРЄ), котра напередодні одностайно підтримала трибунал над диктатором володимиром путіним, лише після сплати значної компенсації Україні та її громадянам через завдані нею збитки під час повномасштабного вторгнення. Крім того, рф повинна буде виконати усі рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як пише видання "Європейська правда", таку інформацію під час пресконференції з журналістами у Страсбурзі озвучив президент ПАРЄ Тіні Кокс, закликавши членів Асамблеї розглядати виключення росії з Ради Європи як частину більш ширшого процесу.

"Не тільки росію вигнали з Ради Європи, але сама росія виключила себе з цивілізованого світу", — пояснив він.

За словами Кокса, щоб знову стати безпосереднім учасником діалогів із західною цивілізацією, рф повинна чітко усвідомити, що їй потрібно повністю змінити своє ставлення до встановлених правил і виконати всі рішення ЄСПЛ. На думку президента ПАРЄ, це рано чи пізно, але все ж станеться.

"Одного дня росія захоче повернутися. Але для цього вона має заплатити ціну, зокрема, виконавши усі рішення Європейського суду з прав людини. Усі скарги, подані до 16 вересня 2022 року, будуть розглянуті. Також є дуже висока ціна за відновлення зруйнованої української інфраструктури. росія має її заплатити", — додав Тіні Кокс, додавши, що станом на сьогоднішній день це питання не є нагальним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як після повномасштабного російського вторгнення в Україну, а саме 25 лютого, європейська спільнота ухвалила рішення щодо тимчасового виключення країни-агресора з Ради Європи.