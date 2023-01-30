Головнокомандувач ЗС Литви: НАТО має забезпечити Україну в умовах тотальної війни

На думку генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, матеріальне забезпечення та логістика мають ключове значення

Росія перейшла до тотальної війни, в умовах якої ключове значення має логістика та матеріально-технічне забезпечення. На даному етапі Росія має достатньо ресурсів для ведення бойових дій, НАТО має забезпечити Україну в умовах війни такого характеру.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Guildhall заявив Командувач Збройних Сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Росія справді перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення та логістика. Сьогодні це забезпечення багато в чому залежить від підтримки Заходу. За моїми оцінками, країни НАТО, партнери України, усвідомили, що війна триватиме довго і жодної іншої опції, окрім як підтримати та забезпечити Україну, — немає", — заявив він.

"Особливо після російської мобілізації, адже зараз навіть сліпому видно, що вони готуються до наступної хвилі наступу. І зупинитися чи змінити задум вони, можливо, можуть лише за умови, якщо побачать, що Україна має в своєму розпорядженні достатню кількість, обладнання, амуніції, озброєння та підготовленого особового складу", — зазначив генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Якщо війна триватиме довго, то все залежить від ресурсів. Які ресурси у Росії ми бачимо. Є внутрішні ресурси та вони також отримують підтримку з деяких країн, напевно з Індії та інших держав, певно також з Китаю. Ми повинні мати на увазі, що Росія має всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами – вони можуть воювати, у них також достатньо авіації", — підсумував Командувач Збройних Сил Литви.