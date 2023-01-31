Шольц спробував умовити Бразилію допомогти Україні — отримав несподівану пораду

У Бразилії хочуть, щоб з росією домовився Китай

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спробував переконати президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву надати допомогу Україні у війні з окупантами. Однак його співрозмовник висловив неоднозначну думку щодо російської агресії.

Розмова Шольца та президента Бразилії відбулася у рамках пресконференції під час його першого турне канцлера Південною Америкою. Про це пише німецька газета "Zeit".

"Я вважаю, що росія зробила помилку, вторгнувшись на територію іншої країни, так що росія неправа. Але я також думаю, що якщо один не хоче, то двоє не будуть битися. Ви повинні хотіти миру", — заявив бразильський лідер.

Водночас він зазначив, що дуже важливу роль у цьому відіграє Китай і йому настав час втрутитися. Тобто потрібно дати Китаю домовитися з росією.

Шольц своєю чергою заявив, що мирні переговори мають бути за умови виведення російських військ на території України. У відповідь президенту Бразилії він заявив, що без участі та згоди України не може бути жодних мирних переговорів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олаф Шольц заявив, що не припинить спроби ведення телефонних переговорів із президентом росії володимиром путіним щодо війни в Україні. Канцлер хоче переконати диктатора припинити, нарешті, її закінчити.