У Британії не готові давати Україні свої літаки: озвучено причину

Для того, аби опанувати надскладну техніку, військовим можуть знадобитися місяці

Велика Британія, котра з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Україні протистояти російській агресії, заявила, що вважає "недоцільною" передачу Києву бойових літаків, які йому так потрібні.

Про це у коментарі виданню Sky News заявив один із представників британського уряду. За його словами, винищувачі Typhoon та F-35 є надзвичайно складними і для того, аби їх опанувати українським військовим може знадобитися не менше, аніж кілька місяців. Водночас він додав, що припиняти допомагати Україні не планують.

"З огляду на те, що ми вважаємо недоцільним відправляти ці літаки в Україну. Обмежуючим фактором у цьому випадку є час, необхідний для того, щоб навчитися використовувати дуже складне обладнання, але ми вивчимо, що ще ми можемо зробити для підтримки України", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент Франції Емануель Макрон також прокоментував можливість передачі його країною потужних винищувачів Києву, однак за певних умов. Зокрема, одним із пунктів, які висунула держава-союзник є те, що ця зброя ні в кому разі не повинна використовуватися на російських територіях.