Ще більш небезпечні "Шахеди": Іран і росія домовилися разом виготовляти зброю, тривожна інформація від WSJ

Завод виготовлятиме тисячі дронів, які рф візьме на озброєння

росія спільно з Іраном готують план щодо виробництва модернізованих безпілотників на території країни-агресора. Поглиблення такого роду партнерських відносин посилюють занепокоєння Заходу.

Як пише The Wall Street Journal, москва та Тегеран обговорюють ймовірне будівництво нового заводу у росії, який матиме змогу виготовляти не менше 6000 БПЛА, які рф використовуватиме на війні проти України. Західні союзники Києва оцінюють ці домовленості як останню ознаку поглиблення співпраці між двома країнами.

Співрозмовники зазначають, що представники високопоставленої іранської делегації у січні прибули до росії, аби відвідати місце, де в подальшому може з'явитися завод для будівництва безпілотників для рф. На думку Заходу, Тегеран і москва мають на меті створення більш швидких БПЛА, які можуть стати викликом для української протиповітряної оборони.

Джерела також повідомили, що Іран вже надав агресору сотні апаратів, які рф використовувала задля завдавання ударів по воєнних і цивільних цілях, розташованих на території України. Водночас Сполучені Штати Америки переконані, що росія та Іран розвивають повноцінне оборонне партнерство, в рамках якого москва тренувала іранських пілотів керувати російськими винищувачами, аби надалі передати ці літаки Тегерану. Попередньо, винищувачі передадуть Ірану вже до кінця літа, про що підозрювали ще у грудні.

Наразі, переконані американські політики, звичайні обговорення перетворилися на конкретні плани. Попередньо, нову фабрику планують збудувати у російському місті Єлабуга, що знаходиться приблизно у 600 милях на схід від столиці рф.

Варто додати, що ані іранська, ані російська сторони на офіційні запити щодо цієї інформації не відповідають.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, попри плани агресора, Київ готується до будь-якого розвитку подій. Зокрема, лише нещодавно до України прибули шість "Ловців іранських Шахедів", гроші на які збирав фонд UNITED24, Monobank та волонтер Ігор Лаченков.