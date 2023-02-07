Союзник путіна готується до війни? Кім Чен Ин зробив заяву

Напруженість на Корейському півострові зростає

В Азії може посилитись точка напруженості. У Північній Кореї, яка підтримує росію та визнала псевдодержавні утворення на окупованій території України, готуються до розширення військових навчань і посилення готовності до війни.

Про це заявив північнокорейський диктатор Кім Чен Ин на засіданні правлячої партії напередодні річниці збройних сил. Корейське інформагентство передає слова лідера КНДР, що питання про постійне розширення та посилення навчань і операцій КНА (Корейської народної армії) обговорюється, щоб впоратися зі ситуацією, що склалася. Він розповів про це у рамках постановки військово-політичних завдань на 2023 рік.

Напруженість зростає — у Південній Кореї заявили, що відстежують активізацію тренувань. Також напередодні в Північній Кореї засудили навчання США та союзників і заявили, що вони загрожують перетворити півострів на зону воєнних дій. До цього міністр оборони США побував у Південній Кореї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Північна Корея може допомагати росії не лише зброєю, а й людьми. У січні було ухвалено рішення відправити кілька сотень людей "на відновлення Донбасу".