Російські ракети над країною НАТО: Румунія відреагувала на заяву Залужного

У Міністерстві оборони Румунії не підтвердили слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про проліт російської ракети над територією країни.

Про це пише видання G4Media, посилаючись на інформацію від представника румунського відомства.

"Інформація про російську ракету, що пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується", — йдеться в повідомленні.

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