З фірмовою "посмішкою": у продажу з’явився конструктор LEGO із солдатом ЗСУ та HIMARS (фото)

Зібрані кошти від продажу підуть на допомогу Україні

Американська компанія випустила іграшку-конструктор HIMARS (прообразом якої виступила реально існуюча машина, яка воює у ЗСУ) із фігуркою українського військового.

Любителі конструкторів LEGO тепер можуть зайняти себе складанням легендарної американської РСЗВ. Компанія Brickmania, що створює кастомізовані конструктори на військову тематику, випустила новий продукт — модель M142 HIMARS.

Водночас Brickmania випустила і благодійний варіант конструктора M142 HIMARS – Ukrainian Upgrade Pack. У цей набір додатково увійде фігурка українського військового та принт із "посмішкою" на капоті системи.

"Налаштуйте свій M142 HIMARS — високомобільну артилерійську ракетну систему і підтримайте зусилля Brickmania на користь України за допомогою цього грандіозного оновлення! Цей обмежений випуск включає 10 плиток з нестандартною печаткою та 1 ексклюзивну мініфігурку оператора", — йдеться на сайті виробника.

Варто зазначити, що HIMARS з "посмішкою" належить українським воїнам і здобув свою популярність ще торік.

Модель M142 HIMARS коштуватиме покупцям 180 доларів, тоді як за українську версію HIMARS потрібно буде доплатити ще 70. Але виручені від продажу українського варіанта гроші будуть направлені у платформу United24, яка збирає кошти на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США дадуть Україні далекобійні ракети до HIMARS.