Всі карти до рук Зеленському: у Білому домі відмовляються говорити про мир в Україні без України

У ролі "ініціатора переговорів" виступив новий-старий президент Бразилії

Наряду з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом "попіаритися" на темі переговорів між Україною та росією вирішив і нещодавно обраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який заявив про те, що має намір обговорити з главами росії, Китаю, Індонезії, Індії та Індії мир в Україні.

Але ця ініціатива не знайшла підтримки у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що рішення про те, на яких умовах має бути заключений мир в Україні, і коли проводити переговори, має виходити від керівництва країни та отримати його підтримку.

Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

У такий спосіб він прокоментував слова президента Бразилії.

"Саме президент Зеленський має визначити, чи доречні переговори, і якщо доречні, то за яких обставин. Як незліченну кількість разів говорив президент США Джо Байден. Нічого про Україну без України ", — заявив Кірбі.

Представник американського відомства також зазначив, що Вашингтон підтримає Зеленського, якщо він ухвалить рішення про переговори з росією.

Також Кірбі на брифінгу відповів на запитання про те, чи можуть країни світу, зокрема й держави, що входять до НАТО, передавати Україні бойові літаки та проводити навчання пілотів.

"Це – на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це – суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це їхнє законне рішення", – зазначив Кірбі.

За його словами, надання будь-якої складної військової техніки передбачає багаторівневу підготовку, щоб військові у перспективі могли скористатися її повноцінними можливостями.

"Ми вже робимо це на базі Fort Sill в Оклахомі. Там українські військові опановують батарею Patriot", — додав речник Білого дому.

Нагадаємо, що позиція України щодо переговорів залишається незмінною: поки при владі перебуває путін, вони неможливі.