Не лише для поля бою: у США розповіли, як відбирають зброю для передачі Україні

Поки при владі в Росії буде путін або людина з його кола, люди в Україні не зможуть бути впевнені у безпеці

Вибираючи зброю для надання Україні, Сполучені Штати виходять із того, щоб вона буде застосована на полі бою зараз, а також могла б бути використаною надалі для стримування агресора.

Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд у коментарі CNN.

"Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але також думаємо про українську армію майбутнього", — зазначила дипломат.

Нуланд не відповіла, чи надасть Вашингтон Києву найближчим часом бойові літаки чи ракети ATACMS. Однак припустила, що такі типи озброєння можуть бути надані для використання з метою стримування.

"Якщо ми думаємо про армію, щоб мати можливість утримати росію від повторної агресії, Україна повинна мати складну стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів, найкращі радари та раннє попередження, щоб бути впевненими, що росія не зможе вторгнутися знову", — вказала заступниця Блінкена.

За словами дипломата, поки російський диктатор Володимир Путін чи хтось схожий на нього буде при владі, навіть після закінчення війни не можна бути впевненим, що вона справді закінчилася.

"Отже якщо буде справедливий світ, має бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна", — додала Нуланд.

Нагадаємо, що, крім Сполучених Штатів, Україну активно озброюють і інші союзники: зокрема, днями надійшла партія дуже потрібних для охорони неба над мирними містами зеніток від Литви.