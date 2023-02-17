Макрон знову заговорив про діалог з росією — закликає "знайти сміливість"

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що без діалогу з росією світ буде неможливим.

Про це він заявив на Міжнародній конференції з безпеки у Мюнхені у п’ятницю, 17 лютого.

"Ми повинні знайти силу та сміливість, щоб вибудувати діалог з росією, без якого неможливий світ у Європі. Але час для діалогу ще не настав. На цей момент важливо сконцентруватися на інтенсифікації військової допомоги Україні. У цьому плані на нас чекають важливі тижні та місяці" — сказав Макрон.

Він також додав, що потрібно бути готовими на випадок, якщо така підтримка буде потрібна протягом більш тривалого часу.

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