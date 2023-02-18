Хоче зробити Україну "нормальною країною": москва назвала умову мирних переговорів із Києвом

Причиною нових бажань кремля став "величезний військовий потенціал" України

Кремлівський режим, який почав криваву війну проти України, подає сигнали про готовність до мирних переговорів "у будь-який момент".

Такий висновок можна зробити із заяв, які прозвучали з вуст посла росії у Великій Британії Андрія келіна в його інтерв’ю каналу AlArabiya.

"Україна стала реальною небезпекою для росії. Вона має великий військовий потенціал, і ми маємо цей потенціал зменшити. Ми хочемо зробити Україну нормальною країною, в якій всі національності живуть у рівних умовах", — сказав підлеглий лаврова.

За його словами, росія була готова до мирних переговорів ще у квітні минулого року, проте Україна та її союзники вирішили продовжувати воювати. При цьому посол вирішив "забути", що саме його країна напала без жодної причини на нашу державу.

"Одкровення" келіна прозвучали, ймовірно, у зв’язку з тим, що наступного тижня Генеральна Асамблея ООН проголосує за проект резолюції, в якому наголошується на "необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру" відповідно до установчого Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Резолюція повторює вимоги до москви вивести свої війська та закликає до припинення бойових дій. І Генасамблея, яка складається зі 193 членів, швидше за все, проголосує за ухвалення резолюції – адже напад росії на мирну Україну, а потім жахливі злочини її військових проти мирного населення шокували багатьох людей на планеті. Тому навряд чи варто вірити словам кремлівських дипломатів – це лише чергова спроба вовка в овечій шкурі викликати до себе співчуття.

Нагадаємо, що навіть "щирий друг" путіна президент Франції Еммануель Макрон на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що час для діалогу з москвою ще не настав, і на даний момент важливо сконцентруватися на інтенсифікації військової допомоги Україні.