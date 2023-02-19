путін недоговороспроможний: журналіст розповів, як Захід може припинити війну

Кремлівський диктатор завжди зневажав західні цінності та всіх, хто за ними стоїть

Впевненість лідерів західних країн у тому, що президента росії володимира путіна можна переконати в чомусь логічними доказами, не приведуть ні до ічого хорошого, оскільки вони не розуміють сутність цієї людини.

Таку думку висловив російський та український журналіст та політичний оглядач Євген Кисельов в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Якщо вони сподівалися, що хтось може у прямому розумінні сісти з путіним за стіл переговорів і поговорити, і за допомогою якихось раціональних аргументів переконати його в тому, що війна програна і потрібно виводити війська, і настав час домовлятися про деокупацію українських територій і повернення того, що було вкрадено, то хочу їх розчарувати. З путіним домовитись не можна. путін недоговороспроможний ”, — вважає Кисельов.

Відомий журналіст проводить ефектне порівняння: будь-який психолог, що який спеціалізується на переговорах, знає, що можна переконати злочинця відпустити заручників або повернути вкрадені в банку гроші, але ніякими доказами не можна впливати на "зійшовшого з розуму злочинця з нестійкою психікою, який живе у вигаданому світі".

На думку Євгена Кисельова, протягом багатьох років, якщо не десятиліть лідери США, найбільших європейських держав ніяк не могли зрозуміти, що путін існує в іншому середовищі. Що він не живе за тими самими правилами чи принципами, як весь цивілізований світ. Він не сповідує і навіть зневажає ті цінності, які шанують у західному суспільстві.

І тільки після того, як путін "приклав західних політиків обличчям об стіл", до них, здається, дійшло, що він брехун, брехня і злочинець. Але з такими людьми, з брехунами-терористами, які захопили заручників, переговори ведуться лише про капітуляцію – про те, щоб вони склали зброю, підняли руки вгору та здалися поліції.

Тому переконувати треба не путіна, який недоговороспроможний, а його оточення, вважає журналіст.

Захід має надіслати чіткий сигнал усім людям, які оточують путіна : "Ми вам все пробачимо, якщо ви зробите одну просту річ – якщо ви усунете його від влади. А як ви це зробите – це вже інше питання".

Тільки таким чином можна буде домогтися припинення розпочатої росією війни.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю Євген Кисельов також розповів, який вплив санкції здійснюють на російські еліти.