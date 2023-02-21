Контролює два найбільші арсенали. Чим загрожує припинення участі рф у "ядерній угоді"

Розповідаємо, що означатиме сьогоднішня заява путіна

Президент росії володимир путін під час свого помпезного виступу налякав світ припиненням участі рф у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Це ще одна спроба ядерного шантажу, бо ДСНО — це угода про обмеження ядерних озброєнь. А сторонами є США і росія.

"росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, ні, а саме призупиняє свою участь", — сказав путін.

Він аргументував це тим, що "натівські фахівці" нібито спряли Україні у модернізації дронів, якими атакували російські авіабази. Також путін сказав, що Вашингтон нібито замислюється про випробування ядерної зброї і наголосив на потребі забезпечити готовність до випробувань російської ядерки при умові, що США зроблять це першими.

Що це за договір

Договір було укладено в 1991 році між росією та США, країни домовилися обмежити розмір та розміщення стратегічних ядерних озброєнь, аби більше не було "гонки озброєнь". Його продовжують кожні 5 років. Востаннє це у 2021 році, коли договір продовжили до 2026 року.

Ось основні його правила:

Кожна країна повинна скоротити свій арсенал до 1550 ядерних боєзарядів, 700 балістичних ракет на підводних човнах та важких бомбардувальниках. Перевірка одне одного можлива за допомогою інспекцій на місцях та обміну даними. Інспекційні групи США та росії повинні мати можливість проводити 18 короткострокових інспекцій ядерних об’єктів іншої країни на рік, щоб переконатися, що інша сторона виконує свою частину угоди. Інспектор могли відвідувати об'єкти, де зберігається, розгортається та ремонтується стратегічне ядерне озброєння та техніка. Представники інспекційної делегації та члени льотного екіпажу, а також літаки мали повну недоторканність на території сторони, де проводилася інспекція.

Ці обмеження сторони виконали до лютого 2018 року. Зараз ДСНО — це єдиний договір про контроль над ядерними озброєннями, який залишився між Сполученими Штатами та росією.

З 2011 до 2020 року сторонами було здійснено 328 перевірок, але з 2020 року вони не проводилися через пандемію коронавірусу.

рф вже і раніше відмовлялася пускати інспекції на свої ядерні установки та не дотримувалася зобов’язань ДСНО.

Засідання комісії щодо договору мало відбутися в Єгипті наприкінці листопада, але було раптово скасовано. США звинуватили рф у тому, що рішення було прийнято в односторонньому порядку. У Вашингтоні заявляли, що жодних перешкод для інспекцій російською стороною у рамках ДСНО немає.

Що означатиме призупинення участі рф

Договір гарантує, що країни знають про кількість ядерних озброєнь одна одної та мають чітку межу, яка унеможливлює збільшення ядерного арсеналу.

Потенційний вихід однієї зі сторін може призвести до падіння довіри між США та рф. А оскільки жодна з країн не знатиме про зброю іншої, то може повернутися старе протистояння у стилі "холодної війни".

Згідно з заявою путіна, росія лише призупиняє участь, а не виходить з угоди остаточно. І призупиняє участь тільки у частині договору, в якій йдеться про взаємний огляд ядерних об'єктів, а не в цілому.

Водночас механізм перевірок і був вигаданий для розуміння ядерного потенціалу та намірів одне одного.

Оскільки рф і так не пускала США інспектувати свої ядерні об’єкти, то слова путіна саме зараз є символічними, каже Джон Ерат, старший політичний директор Центру з контролю над озброєннями та нерозповсюдженням, передає The Washington Post.

Цей крок, схоже, спрямований на те, щоб змусити Джо Байдена та союзників звернутися до москви щодо припинення війни в Україні, "щоб росія могла диктувати умови, за яких це відбуватиметься".

Також Ерат скептично оцінив можливості рф починати дуже дорогу "гонку озброєнь" зі США після року виснажливої війни.

Негайна реакція США і НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав рішення путіна "безвідповідальним", передає Reuters. Він заявив, що адміністрація президента Джо Байдена готова говорити з рф про ядерний договір в будь-який час.

"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить росія, ми, звісно, ​​переконаємося, що в будь-якому випадку ми будемо відповідати безпеці нашої країни та наших союзників", — сказав Блінкен.

НАТО засмучене рішенням росії, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Генсек закликав рф переглянути своє рішення та нагадавши, що впродовж останніх років росія неодноразово порушувала угоди щодо контролю за озброєннями.

"Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я закликаю росію переглянути її рішення і поважати домовленості", — підсумував він.

Як повідомляв "Телеграф", президент росії володимир путін 21 лютого влаштував помпезний виступ перед Федеральними зборами рф. На російському телебаченні запустили таймери зі зворотним відліком до промови, очікуючи чогось важливого.

Але сталося, як завжди: путін знову говорив про "неонанацистів" в Україні (але трохи зганьбився із загоном "Едельвейс"), згадував легенду про захист росією українського Донбасу, критикував "загниваючий Захід". А промова викликала купу мемів щодо путіна і його аудиторії.