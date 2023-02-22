Сигнал путіна про торги чи реальна небезпека: політолог оцінив нові ядерні погрози росії

Володимир Фесенко пояснив "Телеграфу" маніпуляції кремля щодо ДСНО та чи підуть США на поступки по Україні

Ситуація довкола Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) є спробою кремля натиснути саме на США в питаннях поступок Вашингтону щодо війни в Україні, проте у рф нічого з цього не вийде. Таку думку "Телеграфу" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, під час послання Федеральним зборам 21 лютого російський диктатор володимир путін заявив, що росія припиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння, який він продовжив у 2021 році.

У середу, 22 лютого, російська держдума одноголосно прийняла рішення про призупинення участі рф в ДСНО (який ще називають СНО-III). Згодом у пресцентрі російського міністерства оборони наголосили, що попри прийняте рішення, рф й надалі дотримуватиметься обмежень СНО-III щодо кількості носіїв ядерних боєзарядів.

"Це традиційна путінська тактика. Він з одного боку погрожує, адже призупинка — своєрідний ядерний шантаж, мовляв, якщо ви не підете на поступки, тоді ми можемо збільшити ядерний потенціал, це буде знову гонка ядерних озброєнь і т.п. А з іншого боку, це ж не вихід з договору, а призупинення. Це сигнал про торги, мовляв, ми можемо торгуватися, можемо домовлятися. Це було сказано в промові путіна про війну в Україні. Відповідно, йдеться про домовленості/торги саме по Україні. Але, думаю, цей шантаж не дасть результату", — зазначає експерт.

Він додає, що така заява не стала якоюсь сенсацією, оскільки ознаки того, що рф буде шантажувати ДСНО, були ще минулого року. Тоді росія відмовилась від переговорів по СНО-III, "і це було пов'язано з тим, що (як заявляли в МЗС рф) США постачають Україні зброю, і мовляв, ми тоді не будемо з вами розмовляти, а потім заступник міністра закордонних справ росії вже у січні заявив, що рф може не продовжити дію цього договору".

"Договір діє до 2026 року. Тобто, тут справа не в договорі, а у тому, що це використовується просто як інструмент шантажу. Думаю, так чи інакше, питання цього договору стало заручником нинішнього конфлікту, і путіна хвилює не сам документ. Договір влаштовував росію. Наведу такий приклад: коли Байден став президентом, на початку 2021 року про автоматичне продовження дії цього договору в телефонному режимі домовилися буквально за декілька днів. По договору питань у рф немає. Вони просто хочуть змусити таким чином Штати до поступок. Але в нинішній ситуації і в нинішньому стані росії ні на які поступки США не підуть. Тому цей шантаж не спрацює", каже Володимир Фесенко.

Політолог також спрогнозував, що ситуація з цим договором буде, "як і все інше, якимось чином врегульовуватися тільки після закінчення нинішнього конфлікту та після того, як буде зрозуміло, що буде далі з росією, путіним, яка буде надалі політична ситуація в рф".

Як повідомлялося, Держсекретар США Ентоні Блінкен вже назвав рішення путіна "безвідповідальним". За словами Блінкена, адміністрація президента Джо Байдена готова говорити з рф про ядерний договір в будь-який час.

"Телеграф" також писав, що під час засідання "Бухарестської дев’ятки" (В9) у Варшаві знову прозвучали важливі для України заяви. Їх висловили президент США Джо Байден та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.