Питання не закрите: у США розповіли, чи постачає Китай зброю росії

США попередили Китай про наслідки початку постачання зброї російської армії

Керівництво Китаю поки не прийняло рішення про постачання росії летального озброєння, проте це питання все ще стоїть там на порядку денному.

Як повідомляє CNN, представник Пентагону Сабріна Сінгх розповіла, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо зважиться на постачання зброї російської армії.

"Ми не бачили, щоб зараз вони (Китай, — ред.) надавали летальну допомогу росії для війни, але вони також не зняли це з порядку денного", — сказала вона.

Вона зазначила, що Державний департамент та Пентагон попереджають, що Пекін зіткнеться з наслідками, якщо військова співпраця з кремлем заглибиться.

Крім того, Сінгх додала, що подібний крок для Китаю "певно буде прорахунком".

Як повідомлялося раніше, у США напередодні повідомили, що російські військові могли отримати від офіційного Пекіна нелетальну допомогу, на зразок військової форми або бронежилетів. При цьому там вважають, що Китай продовжує "балансувати на межі, щоби не бути спійманим".

Варто зазначити, що про неприпустимість постачання зброї Росії також заявив китайській делегації представник ЄС Жозеп Боррель.