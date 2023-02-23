Від ударів струмом набрякли ноги і йшла кров: британець розповів про жахіття російського полону

Добровольця били струмом і навіть ножем

Колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер, який воював за Україну і був полонений і засуджений до смертної кари окупантами, після звільнення розповів про жахи полону.

Про те, що довелося йому пережити, пише Sky News.

Громадянин Великобританії, захоплений російськими військами під час бойових дій на боці українських військ, згадує, як його катували, і він навіть не міг ходити після цього. Він розповів, як його бранці били його струмом.

"Ти відчуваєш, як твої м’язи вистрибують із тебе, з твого тіла", — передає видання слова солдата.

За його словами, наступного дня після цих тортур у нього напухли ноги, а коли він зняв термобілизну, з них пішла кров.

"Коли я зняв термобілизну, у мене просто пішла кров із ноги від удару струмом, і мої ноги роздулися, тому я не міг ходити", - пригадує Піннер.

Військовополонений також розповів, як один чоловік зрізав з нього одяг, щоб подивитися, чи має він татуювання правого толку, перш ніж ударити його ножем у ногу.

"Він просто сказав "О", і я просто спливав кров’ю всюди, по всіх моїх ногах. Я кричав ... а потім через мене на стільці пройшли 200 вольт, контролюючи мою ногу, і я буквально встав, і він ударив мене там електричним струмом" — каже Піннер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни опублікували аудіо тортур українця, яке нібито допомагало ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що окупанти вигадали новий вид тортур для полонених українців.