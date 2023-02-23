Чи втрутиться Китай у війну в Україні на боці путіна: експерт дав тривожний прогноз

Петро Шевченко оцінив "Телеграфу" останні "мирні" спроби Пекіну

Китай своєю "мирною" ініціативою здебільшого буде підігрувати кремлю та спробує натиснути на Захід і Україну, щоб вони пішли на поступки у війні з урахуванням "інтересів росії".

Таку думку "Телеграфу" висловив аналітик, аспірант Цзіліньського університету Петро Шевченко.

Нагадаємо, минулого тижня у Мюнхені стало відомо, що Китайська Народна Республіка (КНР) пропонує свій план закінчення війни в Україні, який офіційний Пекін збирався презентувати у річницю початку широкомасштабного вторгнення рф. За даними агентства Bloomberg, є висока ймовірність, що "мирний план" КНР буде співзвучний з головними вимогами кремля по Україні.

Згодом з'явилися також повідомлення, що Піднебесна може постачати росію зброю для військового посилення рф у війні.

"Ситуація буде рухатися в тому напрямку, що росія та Китай працюватимуть разом на подальше послаблення глобального впливу США. Зараз Китай буде намагатися вплинути на Україну, щоб Київ прийняв умови китайського "мирного плану", який також буде включати інтереси рф. За задумом Китаю, це якось має послабити американський вплив. Тому що зараз, по-перше, КНР дуже сильно активізувалася щодо того, що міжнародна спільнота має звернути увагу на підриви "північних потоків", аби виявити, хто це зробив. А по-друге, китайці кажуть, що Америка підливає масло у вогонь, бо США постачають зброю Україні, допомагаючи озброєнням Києву (проти рф. — Авт.)", — зазначає Петро Шевченко.

Також аналітик нагадав, що нещодавно російське МЗС оприлюднило ноту, "дуже смішну, за оцінками українців, яка закликає Вашингтон забрати поставлену в Україну зброю".

"Тобто для нас це виглядає смішно, але насправді ця нота є скоординованим з Пекіном кроком щодо тиску на Київ, щоб той подумав над цим китайським планом. Чи прийме Україна цей план, який вже завтра презентує Сі Цзіньпін, ми подивимось. Питання постачання Китаєм летального озброєння росії буде сильно залежати від того, наскільки Пекін буде вважати необхідним схилити Київ до заморозки війни, чи прийняття якихось невигідних Україні рішень, тобто фактично — до капітуляції. Умовно, за корейським сценарієм", — прогнозує він.

Експерт додає також, у разі, якщо Україна зараз не погодиться на такі умови та продовжить боротися з рф, "тоді Китай може допомогти росії, щоб рф на полі бою також збільшила тиск на Київ".

"По-перше, такий ризик на жаль є. По-друге, одночасно з цим Китай дуже сильно зважає на проблему Тайваню. Так, на зустрічі в Мюнхені Ван Ї попереджав Захід щодо постачання зброї до Тайваню. Нагадаю, з точки зору КНР, це є повним нонсенсом, бо Пекін сприймає Тайвань своєю територією, як ми вважаємо Крим українським. Тому Китай також буде давити на Захід саме по питанню Тайваню. Тобто, якщо США продовжують надавати військову допомогу тайванцям, тоді можливо КНР також щось надасть росії. Але не думаю, що Китай надасть рф якесь потужне озброєння. Можливо, снаряди чи ще щось на кшталт цього. Проте він, наприклад, не продаватиме росії якісь передові ударні дрони. Оскільки, якщо КНР це зробить, то автоматично США нададуть такі БПЛА Україні", — пояснює аспірант Цзіліньського університету.

Таким чином, як підсумував аналітик, воєнна підтримка Китаєм російського агресора знаходиться в залежності від питання Тайваню та спроб використати фактор постачання зброї для рф як важіль впливу на Київ.

Як повідомлялося, раніше заступник глави МЗС України Андрій Мельник наголошував, що Київ "не втрачає надію" порозумітися з Китаєм, щоб не допустити його союзу з росією, проте комунікація з вищим керівництвом КНР залишається утрудненою.

Також "Телеграф" писав, що ЄС застеріг Китай, який почав готувати мирний план щодо України, від будь-яких поставок зброї росії для війни проти України.