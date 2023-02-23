Іспанія дає вже 10 "леопардів": хто ще та скільки танків точно надає Україні?

Розбираємося, що саме дійде Україні у найближчі тижні й місяці

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час свого візиту до Києва привіз гарні новини про танки Leopard 2: замість 6 цих машин його країна готова надати Україні цілих 10. Про це на спільній пресконференції з прем’єром заявив президент України Володимир Зеленський.

Санчес підтвердив, що Іспанія передасть шість танків Leopard А4. "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", — сказав він. Їх очікують наприкінці березня.

Новини про передачу Україні "Леопардів" постійно змінюються, адже союзники мають за короткий час вирішити усі нюанси з їх відновленням (багато машин були на консервації). "Телеграф" вирішив розібратися, від кого точно надійде бронетехніка.

Фінляндія

Фінляндія довго вагалася із рішенням віддати свої танки, адже має тисячокілометровий кордон з росією та не є членом НАТО.

23 лютого президент Фінляндії ухвалив це рішення за поданням уряду. Україна отримає три Leopard 2R — це техніка на базі Leopard 2 від компанії Patria, призначена для розмінування. Танк-розміновувач виглядає так:

Leopard 2R

Про строки та шляхи доставки не уточнювали з міркувань безпеки (аби зброя дійшла якнайшвидше).

Швеція

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон 23 лютого повідомив, що країна відкрита до постачання власних танків Leopard 2, передає Reuters.

Ймовірно, що ці машини увійдуть вже у наступний пакет збройової допомоги від Швеції (на додаток до обіцяних САУ Archer).

Видання Defence Express уточнює, що на озброєнні Швеції знаходяться танки Strv 122, які є видозміненою локалізованою версією Leopard 2A5. Загалом країна має у строю до 120 таких машин.

Польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спілкування з пресою в Данії сказав, що польські "леопарди" одними з перших потраплять в Україну, передає TVN24.

Коли: на минулому тижні президент Анджей Дуда казав, що мова йде про місяць-два (враховуючи тривалість курсу навчання танкістів ЗСУ).

В інтерв'ю Financial Times голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра заявив, що країна надішле в Україну 14 танків Leopard "через кілька днів", а також 4 канадські танки, які були перевезені до Польщі цього місяця.

"Цілком можливо, що вони покинуть польський кордон наприкінці тижня", – сказав Сєвєра.

Ці 14 польських танків поставлять для того, щоб утворити батальйон бойових машин з Leopard 2A4. І до коаліції приєдналися Норвегія, Канада та Іспанія, також бере участь Фінляндія (танками-розміновувачами). Пропорції виглядають так:

14 від Польщі,

від Польщі, ще 8 машин з Норвегії,

машин з Норвегії, 4 з Канади,

з Канади, 6 з Іспанії (які під час візиту Санчеса у Київ збільшилися до 10).

Німеччина

Німеччина разом з іншими союзниками займається укомплектуванням бригади з танків Leopard 2A6 (більш досконала модифікація 2001-го року) та планує поставити свої машини в останній тиждень березня. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє CNN.

Тут варто уточнити, що з 2A6 не все так гладко. Очікувалося, що більше країн погодяться поставити "леопарди", але минулого тижня "відпала" Данія.

Про яку кількість 2A6 точно йшлося на минулому тижні: 14 від Німеччини та 3 від Португалії.

Зараз німці ремонтують свої Leopard 1, аби надати 178 цих танків Україні (рішення схвалено урядом). Але ремонт займе багато часу і перша партія машин скоріш за все буде готова, у кращому випадку, влітку.

Чому Україні так треба саме "леопарди"

Переваг у танка Leopard 2 багато: він є одним із найкращих танків на озброєнні Заходу, а головне — створювався для того, щоб нищити радянські танки, а згодом російські (детальніше про характеристики читайте у нашій статті).

Модель "Leopard 2" є однією із найбільш широко використовуваних, тому розширює кількість потенційних донорів для України.

Експлуатація великої кількості однієї моделі полегшила б для України навчання екіпажів. До слова, навчання українських танкістів вже йдуть повним ходом: 13 лютого вже розпочались навчання українських танкістів у Польщі у рамках програми EUMAM та в Німеччині. З навчаннями на Leopard 2 допомагає також і Іспанія.

Як повідомляв "Телеграф", на засіданні у форматі "Рамштайн" 14 лютого в Брюсселі консорціум з восьми країн зобов’язався надати Україні танки Leopard. Бажання висловили Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.