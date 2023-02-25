"Все воно досить гниле": експерт вказав на небезпечні моменти мирного плану Китаю

Артур Харитонов проаналізував "Телеграфу" приховані пастки в ініціативі КНР щодо зупинки війни в Україні

Запропонований Китаєм так званий "мирний план" з 12 пунктів насправді містить чимало прихованих моментів, які ідуть всупереч інтересам України та відверто підіграють кремлю.

Про це "Телеграфу" розповів експерт-міжнародник Артур Харитонов, аналізуючи положення оприлюдненого документу.

"Не стався найгірший сценарій, коли Китай прописував у своїх документах передачу росії зброї. Цього нема. Але все одно Китай продовжує проросійський курс, сам по собі цей документ кричущий. Там є багато нюансів, на які варто звернути увагу українцям, насамперед українському уряду. Ідеться про такі моменти, як зняття з росії всіх санкцій. Тому що КНР підкреслила, що не визнає санкцій проти рф, окрім тих, які накладені Радбезом ООН (де відповідно росія і Китай все блокують)", — каже він.

Також, за словами Харитонова, Китай все ж вимагає дотримуватися інтересів росії, підкреслюючи свою попередню позицію щодо вступу України до НАТО та непоширення Альянсу на схід. "Це все, звісно, прописується непрямим текстом, а більш завуальовано. — продовжує він. — Багато нюансів стосується досить таких фарисейських заяв Китаю з приводу гуманітарних коридорів. Тому що минулого року Пекін відмовив уряду України і Верховній Раді щодо перемовин про гуманітарні коридори. Зараз же він вимагає забезпечувати ці коридори, не уточнюючи, куди вони мають бути спрямовані".

Крім того, як додає міжнародник, Китай "відтепер чомусь захотів включатися в процес відбудови України, куди його вочевидь не запрошують".

"Тобто все воно, я б сказав, досить гниле", — каже експерт.

Коментуючи загрозу поглиблення відносин кремля і Пекіну у військовій сфері для посилення армії рф у війні проти України, міжнародник зазначив, що Китай і зараз надає росії допомогу військового характеру. Проте поки що не йдеться про конкретне потужне озброєння, "як то ракети або бойові ударні дрони, танки чи щось подібне".

"Ідеться насамперед про компоненти. Ці факти вже встановлені… Тут як раз і виникає та ситуація, коли Китай надає якусь формулу миру, що ґрунтується на доктрині Сі Цзіньпіна і Компартії, яка наразі є альтернативною українській формулі миру. Тобто КНР хоче просувати іншу опцію, яку Україна не визнає. І Китай не уточнює, які будуть наслідки для України, якщо вона відмовиться визнавати китайсько-проросійську формулу миру. Як раз тут і є ризик, що у разі, якщо Україна не буде відмовлятися від своєї формули миру, тоді КНР можливо вже буде надавати рф якесь озброєння", — пояснює він.

Артур Харитонов нагадав, що Китай навіть досі офіційно не визнає агресивну війну росії проти України, називаючи її кризою, говорячи, "що у ній винні США, що Америку треба зупинити, припинити озброєння України західними союзниками, припинити стріляти, і у такому форматі вести перемовини з росією, фактично дотримуючись інтересів рф".

"Відтак є така вірогідність і ризики, що Китай, на його думку, для збалансування ситуації може почати надавати військову підтримку росії, і нам треба дуже уважно спостерігати за цим процесом", — резюмує експерт.

Нагадаємо, в Офісі президента України негативно відреагували на пропозиції Китаю. До того свою оцінку "мирним" ініціативам КНР надав президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", НАТО і Байден теж прокоментували "мирний план" Китаю. Ключові союзники України висловились доволі скептично до пропозицій Пекіну та заявили, що до Китаю "немає великої довіри".