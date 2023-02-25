Китай та Інідія знову напакостили Україні під час саміту G20: що вигадали цього разу

Під час саміту росія та Китай блокували пропозиції західних країн

Через певні розбіжності щодо російсько-української війни, організований Індією саміт "Великої двадцятки" (G20), участь у якому взяли міністри фінансів і очільники центральних банків, ймовірно, завершиться без спільного комюніке.

Як пише Reuters, Сполучені Штати Америки спільно зі своїми союзниками прийняли непохитну позицію щодо засудження росії через її вторгнення в Україну, однак російська та китайська делегації виступили прости.

Окрім того, країна-організаторка, котра цього року головує у "Великій двадцятці" виступила із наполегливим проханням стосовно того, аби не вживати слово "війна" у комюніке. Саме Індія наголошує на своїй нейтральній позиції стосовно російського вторгнення в Україну, відмовляючись прямо звинуватити агресора. Ба більше, країна підтримує своє рішення збільшенням закупівель нафти у рф.

Також зазначається, що під час саміту G20, який стартував 23 лютого, як Індія, так і Китай стали країнами, які переважною більшістю голосів підтримали вимогу до рф щодо виведення її військ з українських територій та припинення бойових дій.

Крім країн "Великої двадцятки" до блоку G20 входять ще й Австралія, Бразилія, а також Саудівська Аравія.

Високопоставлені співрозмовники у G20 зазначили, що переговорний процес щодо комюніке був вкрай важким, адже росія спільно з Китаєм ігнорували будь-які пропозиції щодо нього зі сторони інших країн.

"Якщо не буде сюрпризу в останні хвилини, то консенсус щодо комюніке, скоріше за все, не відбудеться і зустріч, ймовірно, завершиться заявою сторони, яка підсумовує обговорення щодо цього", — додали джерела.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році Індія, котра нібито зберігає нейтралітет стосовно російського вторгнення в Україну, прийняла рішення не проводити щорічний особистий саміт з президентом рф володимиром путіним через його ядерні загрози на адресу України.