Побоюється за свій "нейтралітет": Китай розлютився на росію через витік важливої інформації

Китай розуміє, що подібна інформація зруйнує образ країни як "нейтрального посередника"

У Пекіні розлютилися через те, що його приватні дискусії з москвою стосовно продажу зброї підхопили Сполучені Штати Америки, після чого надали їм розголосу.

Як повідомило видання The Economist, Китай планував, що будь-яка підтримка росії з його боку повинна була залишитися у таємниці, адже офіційно він нібито займає позицію нейтралітету. Головним побоюванням з боку Пекіну стало те, що публічна підтримка російської федерації, котра вторгнулася в Україну, підірвала б його претензію бути нейтральним посередником. Саме на цій позиції китайська сторона вкотре наголошувала у своєму "мирному плані", який було оприлюднено до річниці російського нападу на Україну, 24 лютого.

Окрім того, сплив інформацію про допомогу росії може ще більше отруїти відносини Китаю з Америкою, а також потягнути за собою негативну реакцію Європи в цілому.

Варто нагадати, що кількома тижнями раніше представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель після засідання Ради Європейського Союзу у Брюсселі виступив із гучною заявою, попередивши Китай про ймовірні наслідки через його воєнну допомогу країні-агресорці. За його словами, якщо Пекін все ж почне продавати рф зброю, таким чином він перетне "червону лінію" у їх двосторонніх відносинах.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як на річницю широкомасштабного вторгнення в Україну Китайська Народна Республіка (КНР)опублікувала так званий "мирного плану" з 12 пунктів, який нібито покликаний зупинити російсько-українську війну.