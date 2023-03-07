Допомога Україні від Заходу: ЗМІ виявили дуже тривожну тенденцію

Навіть демократи демонструють трохи меншу підтримку певних видів допомоги

З початком повномасштабної війни партнери України надають нашій країні гуманітарну та військову допомогу. При цьому Україна, як і раніше, продовжує потребувати підтримки, але нові опитування американців та європейців демонструють тривожну тенденцію.

Про це пише The Economist.

Видання, посилаючись на останні соціологічні опитування, повідомляє, що у США та Європі знижується рівень підтримки надання Україні допомоги. Наприклад, за їхніми даними, у Сполучених Штатах фінансування допомоги Україні стали менше підтримувати не лише республіканці, а й демократи.

"Президент США Джо Байден пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". Чи зможе Байден продовжувати відправляти так багато, частково залежить від того, наскільки добре таке фінансування розглядається вдома. Дані опитувань The Economist та соціологів з YouGov показують, що розрив між партіями збільшується, і навіть демократи демонструють трохи меншу підтримку певних видів допомоги, ніж торік", — йдеться у статті.

У Республіканській партії, яка контролює Палату представників Конгресу США, показник упав із 67% у квітні 2022 до 39% у грудні. У демократів за цей же період — з 82% до 75%. Відправлення танків підтримує близько 70% демократів та близько 50% республіканців.

Водночас у США на високому рівні залишається підтримка постачання продовольства та медикаментів (86% демократів та 78% республіканців).

У матеріалі йдеться про те, що подібну тенденцію демонструє і Європа. При цьому там знижується і рівень схвалення посилення санкцій проти росії. У лютому 2022 року у Великій Британії за це висловлювалося 45% респондентів, у грудні — 35%. Аналогічне зниження відбулося у Франції (приблизно з 25% до 20%), Німеччини (з майже 40% нижче 30%), Італії та Іспанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США змінили своє рішення щодо бойових літаків для України.

Також ми повідомляли про те, що у Німеччині закликали не затягувати за допомогою України.