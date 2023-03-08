Іран вщерть набив снарядами два судна для росії: що вдалося дізнатися ЗМІ

Кількість боєприпасів і снарядів на суднах вражає

Іран, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну допомагає росії зброєю, однак офіційно цього не визнає, нещодавно вчергове передав агресору велику кількість патронів, ракет, мін і снарядів. В подальшому рф використовуватиме їх на фронті та для ударів проти мирних українських міст.

Як пише Sky News, посилаючись на перевірені джерела, у січні два вантажні судна під російськими прапорами вийшли з іранського порту, після чого попрямували до росії через акваторію Каспійського моря. Судна перевозили близько 100 мільйонів патронів, приблизно 300 тисяч снарядів, а також боєприпаси для РСЗВ, мінометів і кулеметів. Попередньо, росія сплатила за все готівкою.

За даними видання, ймовірно, це два суховантажі, що мають назви "Муса Джаліль" і "Бегей". Обидва плавають під російським прапором. Одне з суден вийшло з Ірану 10 січня, а інше — приблизно 12 січня. На суднах було не менш як 200 транспортних контейнерів, повністю набитих зброєю.

Крім того, згідно з дослідженнями відділу даних і криміналістики Sky News, загальне твердження про рух суден дійсно підтверджено, однак дати їх курсування дещо різняться. Наразі достеменно встановити, що саме перевозили судна, журналістам не вдалося.

До прикладу, за даними морського трекера MarineTraffic, два судна в іранському порту Амірабад в Каспійському морі перебували 9 січня. А на супутникових знімках, які вдалося зробити на наступний день, видно, що одне з суден все ще перебуває у межах порту.

Водночас морське відстеження показало, що "Муса Джаліль" вийшов з порту приблизно о 10-й годині за місцевим часом 10 січня, а "Бегей" — того ж дня. Після, вже 12 січня судна зупинилися біля берегів Туркменістану і перебували там кілька наступних днів. Причина поки залишається невідомою.

Потім судна перетнули Каспійське море і прибули в російський порт Астрахань 27 січня. Згідно з даними стеження, вони залишалися в порту кілька днів до виходу 3 лютого.

Варто додати, що джерела у службі безпеки не підтвердили ні назву порту в Ірані, з якого вийшли два судна, ні порт росії, куди вони згодом прибули. Однак інформація щодо курсування суден через Каспійське море до росії таки була підтверджена.

"Іран відправив два вантажні судна в зону бойових дій в Україні, перевозячи приблизно 200 нових транспортних контейнерів, які містили боєприпаси для російських військових дій в Україні", — йдеться в повідомленні.

За даними джерела, вантаж суден може містити приблизно 100 мільйонів патронів різного калібру для пістолетів, автоматів і кулеметів. Крім того, на суднах були й інші боєприпаси, включаючи приблизно 300 тисяч снарядів для гранатометів, протитанкових ракет і мінометних снарядів, а також артилерійські ракетні та танкові снаряди.

Крім того, джерело повідомило, що на борту було близько 10 тисяч бронежилетів і шоломів. За все це рф сплатила готівкою.

Раніше "Телеграф" писав, що влада росії поки сумнівається у купівлі балістичних ракет у Ірану. У США назвали вагому причину.