Для чого путін підірвав "Північні потоки"? Політолог пояснив божевільний, але свідомий мотив диктатора

Олександр Палій оцінив "Телеграфу" походження останніх антиукраїнських фейків на Заході

Повідомлення у деяких західних ЗМІ стосовно нібито причетності якоїсь проукраїнської диверсійної групи до вибухів на "північних потоках" може бути свідомим вкиданням кремля, щоб відвести від нього підозри у цій диверсії. Таку думку "Телеграфу" висловив політолог Олександр Палій.

Нагадаємо, у спільному розслідуванні німецьких журналістів видань ARD, Kontraste, SWR та Zeit, йдеться, що нібито слідчим Німеччини вдалося встановити судно, з якого було скинуто вибухівку. Мовиться про яхту, що начебто належить польській компанії, якою, ймовірно, володіють двоє українців.

"До закінчення розслідування достеменно невідомо, для чого це робиться. Але мені, чесно кажучи, видається, що для України така ціль була б абсолютно легітимною. Проте у мене є сумніви у тому, що якісь українські приватні особи могли мати такі серйозні ресурси — наймати яхту, мати підводне обладнання і так далі. Не знаю, який у цьому є сенс (обвинувачувати українців. — Авт.). Можливо, якась інформація з'являється від слідства. Але це все не дуже схоже на реальність", — каже експерт.

Разом з тим політолог нагадав ситуацію з терактом росіян проти "Боїнга" рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році. Тоді кремль через підконтрольні ЗМІ та на Заході поширював різноманітні версії, обвинувачуючи Україну в катастрофі лайнера, щоб приховати свою причетність. Але в результаті це не спрацювало.

"Не виключаю такого і в цій ситуації, — пояснює Палій. — Тому що кремль завжди мав доступ до розміщення інформації в західних медіа. Він просто це за гроші робив, а така практика була ще і в радянські часи, і потім. Тобто це достатня така звична справа для росії. Тому виключати те, що рф намагається перевести стрілку, ми теж не можемо".

Він також додав, що була б цікава історія, якби підрив газопроводів "Північний потік-1" і ПП-2 зробив хтось з українців, "але чесно кажучи, навряд чи з такими ресурсами хтось з приватних українських осіб міг би таке вчинити".

"Зараз кремль хоче від себе відвести вину. Тому що всі почали підозрювати, що це зробив саме кремль, і це було навмисно. У кремля була спеціальна мета, зокрема путіна. Вона полягала у тому, щоб повністю обірвати можливість повернення до нормальності. Він фактично всю свою російську еліту цим рухом заганяв у стійло. Ту еліту, яка казала, давайте повернемося (до діалогу із Заходом. — Авт.), от гроші підуть через цей "потік", давайте повернемося до нормальності, відведемо війська з України і будемо торгувати. І фактично підірвати цей газопровід було в інтересах путіна, щоб нейтралізувати це лобі всередині росії, яке виступало з потужних фінансових інтересів і відповідно мало для цього аргументи. А тут раптом це лобі позбавляється цих аргументів і залишається сам путін, тож ніяк до нормальності повернутися неможливо. Тобто, це схоже не те що б на такий божевільний крок, але він зроблений з досить свідомим розрахунком. Він нашкодить росії, проте самому путіну він в принципі буде корисний. Тому у мене було мало сумнівів, що саме росія за цим стоїть", — підсумовує Олександр Палій.

Як повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не має жодного стосунку до цих вибухів. А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав конспірологією вкидання про нібито український слід у справі "Північних потоків".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у вересні 2022 року на трубопроводі "Північний потік-1" стався витік газу, а через деякий час аналогічна ситуація сталася на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2". У ніч на 26 вересня на одній із ниток "Північного потоку-2" різко впав тиск зі 105 до 7 барів. Причиною тому стала дірка у трубі. Пригода трапилася в датській економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.