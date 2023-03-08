Китай хоче врятувати росію, але залежить від Заходу: дипломат розповів, чого чекати від Пекіна найближчим часом

Чого чекати від Китаю в найближчому майбутньому

Попри те, що Китай дуже хоче врятувати росію, перетинати "червоні лінії" Заходу він не ризикне.

Як розповів "Телеграфу" колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зростаюче протистояння між США і Китаєм навряд чи призведе до чогось серйозного.

"Китай, безумовно, хоче врятувати рф, тому що це його головний ідеологічний союзник у протистоянні із Західним світом", — сказав він.

За його словами, Пекін хоче, щоб росія збереглася хоч у якійсь формі після війни, а ще краще щоб змогла щось захопити, але при цьому розуміє, що це не станеться.

Крім того, Огризко нагадує, що Китай дуже залежить від Заходу в економічному плані, а тому йому доведеться шукати взаєморозуміння з торговими партнерами.

На думку ексглави МЗС керівництво Піднебесної продовжить робити заяви із закликами про мир, але не перетинатиме "червоні лінії" Заходу.

"Інакше у нього почнуться серйозні проблеми. У тому числі внутрішньополітичні. Що для режиму країни з населенням 1,5 мільярда вкрай небезпечно", — зазначив ексдипломат.

Він переконаний, що керівництво країни найближчими тижнями і місяцями намагатиметься балансувати між тим, щоб стати на бік Росії та продовжувати бізнес із Заходом.

Більше теми читайте в матеріалі "Телеграф":Ексглава МЗС України: як послабити російський вплив в ООН, приструнити Угорщину та зрозуміти гру Китаю.

Як повідомлялося раніше, у Пекіні розлютилися на росію через те, що його приватні дискусії з москвою про продаж зброї змогли перехопити США і оприлюднити їх.