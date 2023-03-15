Чому США послали бойовий літак Б-52 до кордонів росії: експерт вказав на важливі деталі

Роман Світан пояснив "Телеграфу", за якими військовими цілями в рф "полював" бомбардувальник

На тлі постійного ядерного шантажу росії проліт минулої суботи американського стратегічного бомбардувальника Б-52 над країнами Балтії і Фінською затокою поблизу кордонів росії був плановим, вирішуючи одразу кілька завдань. У тому числі — ймовірна імітація пуску ядерних ракет по окремим російським військовим об`єктам.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Це був не один такий політ. Він відбувся в рамках контрольно-тренувальних польотів для підготовки до бойового застосування засобів ядерного стримування. Тобто, періодично виконуються подібні спеціальні польоти, опрацьовуються маршрути, системи управління, групова злітаність з винищувачами. Виконуються навіть певні імітації бойових пусків. Під час таких тренувань бомбардувальники лягають на бойовий курс та готуються до виконання бойових завдань", — зазначає він.

Як уточнив експерт, такі тренувальні польоти проходять в межах загальної підготовки саме для ядерного стримування російської федерації.

Маршрут літака Б-52. Фото - FlightRadar24

"Це коштує дуже дорого, — продовжив Світан. — Ніхто просто так такого не робив би навіть для інформаційного потоку. Політ як раз виконується в рамках підготовки. Бойовий курс, на який лягав бомбардувальник з винищувачами, — напрямок на Кольський півострів росії. Саме там знаходяться бази ядерного зберігання російської федерації. Там також розміщені бази підводних човнів рф, морські бази, а також аеродроми стратегічної авіації. Відтак, виходячи з напрямку бойового курсу цього бомбардувальника, було зрозуміло, що саме він відпрацьовував — знищення цих воєнних об'єктів на Кольському півострові".

Зазначимо, протягом року повномасштабного вторгнення росії в Україну з боку кремля постійно лунають ядерні погрози на адресу Заходу і українців.

Як повідомлялось, нещодавно путін навіть оголошував про зупинення участі росії в Договорі про нерозповсюдження наступальних ядерних озброєнь. У США тоді відреагували практично блискавично: в ЄС прилетіли відразу 4 стратегічні бомбардувальники Б-52. Тепер вони постійно будуть перебувати на авіабазі в Іспанії.

"Телеграф" писав також про те, що росія може застосувати ядерну зброю, але в інший спосіб. Тобто не територією України, а над нею. У будь-якому разі такий сценарій дуже страшний та небезпечний.

Водночас нагадаємо, Захід неофіційними каналами попередив путіна, що у разі застосування ним ядерної зброї — його не врятує жоден бункер. Тим більше, що "адреси" укриттів диктатора давно вже відомі західним партнерам України.

Б-52 — американський багатофункціональний важкий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець компанії "Боїнг", що перебуває на озброєнні ПС США з 1955 року.

Цей літак прийшов на зміну B-36 та B-47. На дозвуковій швидкості на висотах до 15 кілометрів він здатний нести різні види зброї, у тому числі ядерну. Основне завдання, для якого розроблявся Б-52, — доправити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якої точки СРСР.

Б-52 є абсолютним рекордсменом дальності серед бойових літаків. Це також один із двох (разом з Ту-95) літаків, які перебувають на службі неперервно понад півстоліття. Незважаючи на те, що Б-52 розроблявся в 50-х роках під вимоги холодної війни, він, як і раніше, залишається основним літаком дальньої авіації американських повітряних сил і збирається залишатися таким. Літаки Б-52 залишатимуться в строю до 2040 р., доки не будуть замінені бомбардувальниками нового покоління Б-21.

За офіційними даними, зараз на службі ПС США перебуває 85 одиниць Б-52, дев'ять літаків знаходяться в резерві.