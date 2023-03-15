Що сталося з путіним і чому він злякався – аналіз від генерала

Колишній керівник Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому диктатор мечеться росією

Російський диктатор володимир путін останнім часом активізувався, намагаючись переконати народ у необхідності воювати проти України "до переможного". Про це було його звернення до федеральних зборів 21 лютого, у такому ж ключі він біснувався 22 лютого в Лужниках, напередодні Дня захисника вітчизни.

У подібному стилі були путінські заяви у лютому у Волгограді, а також 14 березня – у Бурятії. На авіаційному заводі в Улан-Уде путін штовхав полум’яні промови про те, що в Україні росіяни, виявляється, борються за своє виживання, а тому потрібні "консолідація суспільства та зібраність".

Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", з чим пов’язана подібна путінська активність.

"путіну нічого іншого не залишається, крім як нагнітати ситуацію, розповідати, що є якісь загрози самому існуванню росії. Що Україна і НАТО хочуть її розчленувати. Диктатор намагається мобілізувати росіян у радянському дусі "Батьківщина-мати кличе!". Мовляв, треба підійматися всім народом на боротьбу зі "світовим злом". Традиційна тема – ядерний шантаж.

Тема небезпечна. І все ж, перебуваючи фактично у безвихідній ситуації через програші на військовому та дипломатичному фронтах, путін періодично сам чи вустами свого оточення починає брязкати ядерною зброєю. При цьому він уже неодноразово попереджений Заходом про те, що наслідки навіть приготування до застосування ядерного озброєння виявляться для росії фатальними", – наголошує генерал Маломуж.

Удари по мирному населенню – відверто терористичні, цинічні – також залишаються у путінському арсеналі, каже генерал.

"З військової точки зору вони нічого не дають. Виглядає це просто як помста путіна українцям. Він уже зрозумів, що не викличе такими ударами в українському суспільстві антивоєнні настрої, не перенаправить ненависть на українську владу, не змусить українців вимагати від неї мирних переговорів за всяку ціну. Отже, такими обстрілами путін просто зганяє злість. Відвертий терор, неприкритий геноцид. Але можливостей навіть для таких ударів у росії залишається все менше. Вичерпуються і дрони, і ракети, і ефект від їхнього застосування", — пояснює експерт.

Накопичити сили та засоби для нового масованого наступу країна-агресор вже не встигне, вважає Микола Маломуж.

"Не за горами наші наступальні операції, які дозволять відкинути російську армію, як мінімум, зі сходу та півдня материкової України. Що спровокує паніку і у вояччині росії, і в суспільстві країни-агресора, і в путінському оточенні. Він, схоже, це розуміє, тому й мечеться зараз, намагаючись переконати всіх у важливості війни. Боїться, що прискориться процес розвалу цього режиму, а можливо, і самої росії. Так воно і буде! Але лише за умови наших великих перемог. Не локальних – тактичних, а стратегічних, коли росіяни почнуть тікати, а перед нами з’явиться перспектива звільнення Криму", – констатує генерал.