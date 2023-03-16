Чому на десятому "Рамштайні" випала тема літаків: експерти вказали на важливі моменти

Аналітики пояснюють, на що зараз і чому роблять ставку західні союзники України

Вчорашній "Рамштайн-10" учасники зустрічі присвятили постачанню ЗСУ необхідним озброєнням для проведення наземних операцій у найгарячіших точках. А тема бойових літаків для України зникла з порядку денного не просто так.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан.

"Однозначно Україні треба літаки. Питання забезпечення ЗСУ авіацією обговорювалося на десятому "Рамштайні" разом з іншою військовою допомогою (снаряди, танки, системи ППО), але станом саме на зараз нам потрібно вирішувати ці термінові завдання з постачанням. Це пов'язано з тиском росії на сході, а саме — в районі Бахмуту, Авдієвки, Мар'янки, на всьому тому напрямку. Тиск і далі там буде продовжуватися, у росіян все ще є ресурси. Вони накопичили там велику кількість живої сили і зброї. Найближчим часом вони будуть продовжувати там свій наступ. Тому важливо, щоб першочергово західна коаліція забезпечувала ЗСУ наземним озброєнням", — зазначив він.

Раніше експерт із проблем міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зазначав, що питання передачі Україні літаків від союзників вже таємно вирішено, але зараз воно в деталях не анонсується офіційно і публічно з безпекових міркувань.

"Дискусії з приводу надання Україні авіації насправді починають переходити в практичну площину. Ми повинні розуміти, що сам по собі формат "Рамштайну" не передбачає деталізованих обговорень практичних моментів постачання тої зброї, яка нам потрібна. "Рамштайн" вирішує принципові питанні — рамку, механізм і рівень, по якому цей механізм постачання буде працювати далі. Минулого разу (на "Рамштайні-9", що відбувся 14-15 лютого, — Авт.) буда досягнута принципова домовленість про те, що Україні треба передати бойові літаки. Далі дискусія перейшла у формат, що саме для цього потрібно зробити і які саме літаки треба передавати Україні. Щоб це було максимально швидко і аби ЗСУ могли максимально швидко їх використати в бойових умовах", — зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що наразі літакова тема перебуває на рівні окремих країн-партнерів України, "і ми вже бачимо, що вони починають говорити про вже досить практичні речі". У той же час "Рамштайн-10" був присвячений безпосередньо підготовці України до масштабного наземного наступу.

"Враховуючи те, що питання авіації поки що обговорюється у закритому форматі, і по часу воно не дуже швидке, то аби дати Україні додатковий інструмент, яким ми вже зараз можемо захистити наше небо, то вчора обговорювалось постачання додаткових комплексів ППО. Вони б до певної міри могли зараз компенсувати відсутність у нас в руках західної авіації", — додав Жовтенко.

Як повідомлялось, раніше міністр оборони України Олексій Резніков після десятого "Рамштайну" зазначав, що вчорашня зустріч контактної групи з координації підтримки України дала оптимістичні результати.

"Телеграф" писав також про те, що союзники передадуть Україні кораблі. Вже передано від Нідерландів два мінні тральщики класу Alkmaar.