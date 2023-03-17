Чи зупинить Китай російсько-українську війну: аналіз та прогноз перед візитом Сі до москви

Експерти розповіли "Телеграфу", чого очікувати Україні від візиту лідера КНР до столиці росії

У п’ятницю, 17 березня, стало офіційно відомо, що лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін з понеділка, 20 березня, перебуватиме з триденним візитом у росії. Це буде перший його приїзд до москви з початку широкомасштабної російської агресії проти України, яка розпочалася у лютому 2022-го. У намірах глави КНР, який нещодавно зміцнив свої позиції всередині країни, а також потужно показав себе на зовнішній арені, примиривши Іран та Саудівську Аравію, спробувати посадити за стіл переговорів Київ та москву. Не виключено, що після спілкування з путіним Сі Цзіньпін поспілкується з Зеленським, швидше за все, в онлайн-форматі.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" миротворчі ігри Китаю, а також поділилися очікуваннями від візиту "товариша Сі" до столиці країни-агресора.

Китай зацікавлений у нескінченній агонії путінської росії

Ексдипломат, політичний експерт, замкомандира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади № 1 Вадим Трюхан упевнений, що Китай має свій стратегічний інтерес.

"Йому необхідно врятувати так звану російську федерацію від повного розгрому Україною. І від подальшого неминучого розпаду на низку незалежних держав внаслідок низки громадянських воєн, – вважає експерт. – Навіщо це потрібно Китаю і особливо його одноосібному лідеру Сі Цзіньпіну? Тому що зникнення з політичної карти світу такого суб’єкта, як "рф", фактично залишає КНР віч-на-віч з усім колективним Заходом на чолі зі США, а це значно ускладнює ключову мету великого китайського керманича з реінтеграції Тайваню назад в КНР. Немає сумнівів, що після тріумфу України і загалом Заходу у війні з росією тайванську тему для китайців буде закрито надовго".

Тому, пояснює Вадим Трюхан, Пекін й активізувався останнім часом.

"Йому потрібна росія, причому на чолі з войовничим путіним або кимось подібним до нього. При цьому — росія, яка не реагує навіть на відверті територіальні претензії у виконанні підступних китайців. Як, наприклад, у разі перейменування десятка російських міст. Потрібна росія ослаблена, з якої можна дешево чавити всі ресурсні соки. І водночас – росія ядерна, яка й надалі відволікатиме на себе серйозні ресурси на Заході. Іншими словами, Китай зацікавлений у нескінченній агонії путінської росії", – вважає ексдипломат.

Саме з цієї точки зору і слід розглядати будь-які ініціативи офіційного Пекіна, у тому числі мирні, впевнений він.

Як нейтралізувати Китай

Як працювати з Китаєм – питання не з простих, зазначає Вадим Трюхан. На його думку, оптимальний варіант – нейтралізація КНР. Експерт пропонує діяти так.

По-перше, намагатися залучити Китай до спільних цивільних проєктів, зокрема щодо відновлення зруйнованої росіянами української інфраструктури. При цьому контроль якості робіт та матеріалів має бути забезпечений на найвищому рівні.

По-друге, на будь-які "мирні" ініціативи слід давати професійний фідбек. Не відкидати пропозиції, але робити зустрічні. Втягування китайців у політико-дипломатичні дебати повністю лягає у специфіку повільної та солідної китайської дипломатії, пояснює Вадим Трюхан.

По-третє, слід намагатися залучити Китай до багатосторонніх переговорних форматів без участі рф.

Ці три напрямки дій як мінімум потенційно дозволять Китаю побачити альтернативні для себе можливості, припускає експерт.

"Водночас розраховувати на прориви у відносинах з КНР на даний момент не варто, — попереджає Вадим Трюхан. — Та й стратегічний інтерес, який він має, перебити ніякими пряниками не вдасться".

Кремль має бути зруйнований

На думку експерта, все зміниться тільки після того, як росія зазнає поразки і процес її розпаду стане неминучим.

"Україні слід перетерпіти період до контрнаступу ЗСУ, до серйозних успіхів на фронті. І лише після повернення до кордонів 1991 року розпочинати серйозну розмову з китайцями про майбутнє росіян і про відновлення українсько-китайського стратегічного партнерства, яке зараз існує лише на папері", – вважає Вадим Трюхан.

Він прогнозує, що Сі Цзіньпін намагатиметься переконати путіна відновити status quo, яке існувало станом на 23 лютого 2022 року.

"У росії до цього, схоже, вже готові, – зазначає ексдипломат. – Не дарма кремлівські топпропагандисти відповідним чином обробляють громадську думку вже кілька тижнів. Але це – безперспективна затія. Адже Україну просте відповзання окупантів з тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територій уже не влаштує. Карфаген (закреслено) Кремль має бути зруйнований. І Піднебесній навряд чи вдасться цьому перешкодити", – констатує Вадим Трюхан.

Прориву не буде, але…

Експерт зі Східної Азії Олексій Живора вважає, що будь-які контакти Києва з Пекіном на найвищому рівні є позитивним зрушенням.

"Китай є набагато серйознішим гравцем на міжнародній арені, аніж росія. І, як би це іноді не виглядало з боку, переслідує виключно власні інтереси. Ще велике питання, чи включають ці інтереси сильну росію поруч", — зазначає експерт.

При цьому, продовжує він, не варто очікувати від нехай навіть оновленого китайського "мирного плану" чогось проривного.

Швидше за все, розмірковує Олексій Живора, це буде певна адаптація напрацювань минулорічних березневих переговорів між Україною та росією, які не є прийнятними тепер для жодної зі сторін.

"Але сам факт наявності ймовірної точки дотику між лідерами КНР та України дозволить нашій країні краще захищати свої інтереси. І можливо, згодом дійти якщо не конструктивного рішення, то хоча б часткового дипломатичного порозуміння з другою найбільшою економікою світу", – пояснює експерт.

Він також акцентує, що, попри окремі випадки продажу товарів подвійного призначення в рф, нинішня дипломатична ініціатива Китаю свідчить про те, що Пекін серйозно не розглядає військову підтримку москви на державному рівні.

"У наших інтересах, щоб так залишалося й надалі", – резюмує Олексій Живора.