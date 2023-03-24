Румунський депутат захотіла забрати частину України: у МЗС вирішили не просто "обуритися"

Проти депутатки вже ввели санкційні обмеження

Сенаторка Румунії Діана Шошоаке винесла пропозицію щодо анексії частини південних територій України. В українському Міністерстві закордонних справ різко відреагували на дії політикині.

Про це стало відомо з допису речника МЗС Олега Ніколенка у його Facebook.

Шошоаке подала до уряду законопроєкт, в рамках якого пропонується скасування договору щодо добросусідства і співробітництво Румунії та України. Також вона закликала "приєднати історичні території, такі як Північна Буковина, Герца, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний до Румунії.

За її словами, таким чином її країна "відновить культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію тутешнього населення". Пізніше вона спробувала виправдатися за свої гучні заяви, однак марно.

В Україні вже встигли відреагувати на провокативну заяву румунської політикині. Зокрема, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що дії Шошоаке — це "класичний приклад із методички російського реваншизму". За його словами, Україна різко засуджує спроби сенаторки поставити під сумнів територіальну цілісність України, а також "підважити дух добросусідства між Україною та Румунією.

До того ж у МЗС ініціювали впровадження санкційних обмежень проти проросійської сенаторки, звинувативши її у загрозі національній безпеці української держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російську ракету помітили над територією Румунії під час масованої атаки українських міст з боку росії. Пізніше ця інформація була спростована.