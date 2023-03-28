Трансгендер влаштував бійню у християнській школі: США досі не можуть оговтатися

Президент США Джо Байден хоче посилити закони про володіння зброєю

У місті Нешвілл, США, колишня учениця християнської школи The Covenant School влаштувала криваву стрілянину у своєму навчальному закладі через "образу за те, що їй довелося туди ходити".

28-річна Одрі Гейл застрелила трьох дітей та трьох дорослих. Це школа для дітей віком від трьох до 11 років, вбитим дітям було лише по дев’ять років. Ця атака додалася до серії масових розстрілів у країні, яку все більше нервує кровопролиття в школах.

Що відомо про стрільця

Особу ідентифіковано як 28-річну Одрі Гейл, поліція заявила, що Гейл була трансгендером, хоча вони не уточнили подробиць і назвали її жінкою. Гейл народився жінкою, але в профілі LinkedIn використовуються займенники "він/його", що свідчить про те, що Гейл жила як чоловік.

Стрілок Одрі Гейл у соцмережах

Минулого року Гейла закінчив Коледж мистецтва та дизайну, працював графічним дизайнером-фрілансером і неповний робочий день — продавцем у продуктовій крамниці.

Зараз поліцейські з'ясовують, що саме стало мотивом для стрілянини

Як з’ясувалося, стрілянина планувалася дуже ретельно, Гейл перед цим вів спостереження за будівлею та мав детальну карту школи з позначенням усіх виходів та іншими позначками. У нотатках був детальний опис того, як це все мало відбуватися. Також Гейл мав намір влаштувати стрілянину і в інших місцях.

Було знайдено три види зброї – дві ґвинтівки та пістолет, Гейл отримав принаймні дві з них законним шляхом. Ордер на обшук, проведений у будинку стрільця, також завершився конфіскацією обрізної рушниці, другої рушниці та інших доказів.

Як відбувалася стрілянина

Кривава стрілянина тримала лише 14 хвилин, поки поліція не застрелила стрілка.

Гейл під'їхав до школи та потрапив туди, вистріливши у зачинені двері. На відео, оприлюдненому пізніше поліцією, видно, як Гейл використовує пістолет, щоб проникнути всередину, розбивши скло на вхідних дверях, а потім блукає безлюдними коридорами школи.

На записі з камер відеоспостереження Гейл одягнений у те, що схоже на бронежилет і тримає в одній руці автомат, а другу подібну зброю також видно на лівому стегні. Гейл стріляв на першому поверсі, перш ніж перейти на другий поверх.

Коли поліцейські машини прибули, Гейл вистрілив по них, влучивши в лобове скло. Поліція увірвалася всередину та застрелила підозрюваного о 10:27. За цей час він вже встиг вбити шістьох людей.

Холлі Скраггз з батьком

Діти-жертви: Евелін Дікхаус, Холлі Скраггз і Вільям Кінні. Серед дорослих жертв назвали вчительку Синтію Пік, 61 рік, директорку школи Кетрін Кунс, 60 років, і охоронця Майка Гілла, 61 рік.

Директорка Кетрін Кунс та охоронець Майкл Гілл

У заяві школи зазначено, що "спільнота розбита горем", а діти отримали тяжкі психологічні травми.

"Ми сумуємо через величезну втрату і в шоку від терору, який зруйнував нашу школу та церкву", — сказано в заяві школи.

Мати одного учня розповіла, що її син отримав травму, передає BBC.

"Мені здається, що він почувається краще, коли він знає, що стрілець мертвий. Це розмови, які ми не повинні вести. Ми підводимо наших дітей", — сказала Шонделл Брукс.

Старша сестра вбитої Евелін, якій 11 років, плакала, коли говорила: "Я не хочу бути єдиною дитиною", повідомляє місцеве видання Tennessean.

Байден вимагає повернути заборону на гвинтівки

За даними Gun Violence Archive, з початку 2023 року це вже 128-ий випадок масового вбивства в США. Тільки минулого тижня, наприклад, стрілянина в школах сталася в Денвері та Далласі з інтервалом у два дні.

Президент США Джо Байден назвав те, що сталося "божевіллям" та засудив рівень насилля, спричинений вогнепальною зброєю у країні.

"Це розриває наші громади та розриває саму душу цієї нації", — сказав він.

Він закликав Конгрес повернути заборону на володіння штурмовими ґвинтівками.

Згідно з базою даних, яку ведуть The Associated Press і USA Today, до цього лише у Нешвіллі з 2006 року відбулося 7 масових вбивств у школах, в ході яких загинули чотири або більше людей. В усіх стріляли чоловіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у травні минулого року у США учень розстріляв свою бабусю, а потім влаштував стрілянину в школі.