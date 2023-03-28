Китай таки допомагає армії росії воювати з Україною: подробиці

Бронежилети з китайськими комплектуючими були помічені на російських окупантах

Влада росії продовжує обходити санкції, у тому числі і за допомогою Китаю. Цього разу з’явилася інформація, що Китай постачає до росії компоненти для виробництва бронежилетів.

Про це пише Politico. Журналісти з’ясували, що у 2022 році кілька китайських компаній, одна з яких пов’язана з урядом, постачали комплектуючі російському виробнику бронежилетів Klass. Це підприємство має контакти із силовими відомствами росії.

Крім того, бронежилети цієї компанії пізніше були виявлені на території України до початку повномасштабного вторгнення, повідомляють представники агрегатора митних даних Import Genius. Поки що неясно, чи широко використовуються російські військові жилети фірми Klass, але це перше підтвердження того, що російські солдати в Україні використовують засоби захисту китайського виробництва.

Ця інформація підтверджує, що росія продовжує покладатися на допомогу Китаю у питанні постачання своїх військових. Раніше Politico повідомляло, що з червня по грудень 2022 року Китай постачав до росії партії зброї, у тому числі і штурмові гвинтівки, деталі для БПЛА та бронежилетів, які могли використовуватися агресором у військових цілях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сі Цзіньпін та путін обговорили військову співпрацю двох країн. Про цю важливу тему випадково проговорили в кремлі.