кадиров стурбований подіями у Чечні: чим це небезпечно для України

Лідер Чечні боїться путіна і відчуває загрозу своєму авторитарному правлінню

Президент росії володимир путін може скористатися побоюваннями лідера Чечні рамзана кадирова, який висловив стурбованість щодо стабільності його авторитарного правління після нападу двох чоловіків на відділення поліції. Російський диктатор використає можливу втрату прихильності до кадирова серед бойовиків, аби збільшити роль його бійців у війні проти України.

Про це йдеться у новому звіті ISW. У документі експерти звернули увагу на останнюю заяву лідера Чечні рамзана кадирова, що вночі на 28 березня чеченськими силовиками було вбито двох невідомих, які напали на відділення поліції у Гудермесі.

Аналітики зазначають, що саме у цьому місті знаходиться університет спецназу кадирова. Однак поки достеменно невідомо, чи дійсно цей напад пов'язаний із цим закладом.

Одразу після нападу та вбивства нападників, кадиров опублікував кадри, на яких він спільно зі своїм 15-річним сином та кількома чеченськими чиновниками і представниками служби безпеки приїхав на місце події та оглянув тіла зловмисників.

"кадиров, скоріше за все, переконаний, що демонстративний огляд тіл загиблих має зміцнити його імідж сильної людини і дати сигнал чеченцям, що будь-яка форма внутрішнього опору його правлінню буде ліквідована. Сам факт, що реакція чеченського лідера на напад була настільки негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього опору всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління", – йдеться у звіті.

Крім того, в ISW додали, що кількома тижнями раніше кадиров мав зустріч із президентом володимиром путіним, аби в подальшому частково збільшити значимість Чечні у політичній і військовій сфері рф.

Згідно з оцінками аналітиків, диктатор путін може використати стурбованість кадирова щодо ймовірної втрати прихильності серед бойовиків, аби надалі посилити їх роль у бойових діях в Україні.

"кадиров, ймовірно, розглядає будь-які ознаки внутрішньої нестабільності в Чечні як загрозу своїй подальшій прихильності з боку володимира путіна", – додали експерти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі заяви щодо передачі Україні снарядів зі збідненим ураном кадиров запропонував застосувати проти Заходу ядерну зброю.