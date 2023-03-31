У США внесено важливий законопроєкт про Чорне море: названі два плюси для України та одна дивна річ

Володимир Воля прокоментував "Телеграфу" нову ініціативу американських сенаторів з обох партій

Законопроєкт, внесений в Сенат США щодо безпеки в Чорноморському регіоні, допоможе посилити деяких партнерів Вашингтону, зокрема Україну, у військово-політичному та економічному планах в контексті ефективної протидії росії. Таку думку "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник Володимир Воля.

Зазначимо, двопартійна група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні в 2023 році. Документ підкреслює важливість регіону для національної безпеки США, європейської та глобальної безпеки, особливо на тлі продовження агресії рф проти України.

"У разі схвалення, ця ініціатива означатиме зміцнення південно-східного флангу НАТО. Цей законопроєкт, по суті, пропонує створити більш потужний механізм впливу і підтримки стабільності та безпеки саме на південно-східному фланзі Альянсу. Без сумніву, для України це матиме позитивні наслідки як мінімум в двох аспектах. По-перше, збільшуватиметься допомога Україні, тому що проєкт закону передбачає саме розширення допомоги державам регіону (Румунії, Болгарії, Молдові, Грузії та Україні). Причому новий формат і головний силовий контур складатиметься з Болгарії та Румунії як держав-членів Альянсу, а також України як особливого партнеру всього НАТО. По-друге, для України це також означатиме підвищення статусу в забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні, тобто підвищення статусу і ролі гравця", — каже він.

Очевидно, за його словами, у цьому контексті військово-технічна допомога Україні не припинятиметься, а тільки збільшуватиметься. Крім того, поглибляться "координації в цій конфігурації держав".

"Це — і можливість створення багатонаціонального штабу, і координація систем розвідки та багато інших речей. Основа для цього формату підтримання безпеки в Чорноморському регіоні вже існує. Але зараз Україна буде провідним гравцем у цьому питанні", — пояснює міжнародник.

Володимир Воля також звернув увагу, що в проєкті рішення роль Туреччини активно не проглядається, що є у певній мірі дивним.

"Можливо, — продовжує експерт, — через те, що там відбудуться вибори. Тож очікується, що після них вже буде зрозуміло, чи залишиться Ердоган далі президентом, чи вже буде інша влада і президент, який буде діяти більш солідарно із Заходом і усім Альянсом в питаннях стримування росії. В тому числі через запровадження санкцій. Але незалежно від того, буде залучена Туреччина, чи ні, повторюсь, провідну роль у військово-політичному смислі гратиме Україна".

Експерт-міжнародник також пояснив, що співпраця країн в Чорноморському регіоні не стосується тільки військово-морських питань, а охоплює ще й питання військової авіації, сухопутних військ, економічної активності тощо.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозував, якої відповіді від Вашингтону можна чекати на зухвалі дії росіян в Чорному морі.

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