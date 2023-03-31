Холодна війна 2.0 або образа на Захід: про що говорить оновлений зовнішній курс путіна

Андрій Золотарьов оцінив "Телеграфу", чому москва посилює конфронтацію із Заходом

Оновлення концепції зовнішньої політики росії — демонстрація кремлем наміру і далі протистояти Заходу у військово-політичному плані. А також своєрідна відповідь москви на те, що західні партнери України вже не бажають йти на поступки володимиру путіну. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політолог Андрій Золотарьов.

Нагадаємо, головні положення оновленої концепції рф 31 березня доповів глава МЗС росії сергій лавров. За його словами, логіка документа "відображає зміни на зовнішньополітичному контурі після початку "СВО". А серед тез нового зовнішньополітичного курсу росії опинилися наступні: "протидія русофобії, захист російської мови, культури, спорту, церкви від дискримінації"; "росія — країна-цивілізація"; "усунення рудиментів домінування США" тощо.

"Це сигнал скорегованого продовження руху в бік того, що останнім часом ми чуємо від рф, мовляв, що росія протистоїть колективному Заходу, НАТО, США, що вона протистоїть намірам їхньої гегемонії і т.д. Тому саме в цей конфронтаційний бік і буде далі скорегована концепція зовнішньої політики росії. Можемо казати про те, що це — холодна (не дай Бог, гаряча) війна 2.0", — каже він.

За словами експерта, змінена концепція зовнішньої політики кремля йде також у зв'язці з кроками москви, зокрема щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

"Ці кроки цілковито пов'язані між собою. Те, що раніше робилося кремлем на цьому тижні, — це вже фактично проходило в руслі тої зовнішньої політики, про яку оголосили сьогодні. путін чекав, що з ним будуть домовлятися про справедливий (на його думку) устрій світу. Але до нього ніхто не вийшов, і з ним ніхто розмовляти не бажає. У такому випадку він робить, так би мовити, хід конем — демонструє, що ми (росія, — Авт.) самостійні, ми незалежні, ми протистоїмо гегемонії США та колективного Заходу", — пояснює Золотарьов.

Як повідомлялося, раніше москва та Мінськ домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. путін стверджує, що розмістить зброю, не порушуючи зобов'язань Договору про СНО. Причиною такого кроку стала нібито заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, хоча це аж ніяк не підпадає під якийсь вид ядерної зброї.

Також "Телеграф" писав, як у кремлі знервовано відреагували на пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Обрана стосовно України.