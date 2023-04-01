Ляпас путіна чи інтриги? Політолог пояснив "ядерну гру" кремля

Андрій Золотарьов оцінив "Телеграфу" чергові ядерні погрози рф та як кремль підставляє КНР

Не виключено, що за різкою реакцією Китаю на плани росії передати ядерну зброю Білорусі можуть стояти кулуарні інтриги та певні тертя між москвою і Пекіном. Про це "Телеграфу" розповів політолог Андрій Золотарьов, коментуючи критику з боку КНР чергових ядерних намірів кремля.

"Є кілька інтриг у нещодавньому візиті Сі Цзіньпіна в москву. По-перше, візит був скорочений, адже планувалося, що він буде більш тривалим. Можемо лише гадати, чому таке сталося. Але здебільшого це є свідченням того, що путін та Сі не дійшли згоди або не порозумілися. Хоча там були зроблені такі собі аванси, що вони бажають бачити у взаємовідносинах рф та КНР. По-друге, східна риторика не повинна вводити в оману. Вважаю, або це путін з товаришем Сі попередньо домовилися у москві (що рф зробить такі ядерні кроки), або це виглядає, як такий демонстративний ляпас, який російський президент зробив Сі Цзіньпіну", — зазначає політолог.

У цьому ключі експерт нагадав про китайську безпекову ініціативу GSI, у якій головними принципами постають збереження світу від ядерної війни і нерозповсюдження ядерної зброї. Тому чергові погрози кремля можна трактувати таким чином, "що путін фактично проігнорував один з ключових меседжів, які розповсюджує лідер Китаю".

У той же час, за словами Золотарьова, фактично зараз мова іде не про передачу Білорусі ядерної зброї, а про те, що на білоруській території буде знаходитися російське ядерне озброєння, яке контролюватимуть російські військові. Тому фактично "це майже нічого не змінює" для Заходу і Китаю.

"Тому що в Калінінградській області рф знаходяться ті ж самі "Іскандери", — продовжує експерт. — Скоріше за все, ядерні боєголовки теж там. І ця зброя значно західніше, ніж територія Білорусі. Що стосується застосування путіним тактичної ядерної зброї проти України, то зараз це виглядає досить гіпотетично. Але, скажімо, якщо припече, то людина, яка трошки не в адекваті, здатна на це. Наприклад, такий сценарій може відбутися, якщо ЗСУ зайдуть в Крим чи у разі штурму Севастополя. У таких випадках дана можливість з'являється, а зараз — малоймовірно".

Як повідомлялося, речниця НАТО Оана Лунгеску заявляла, що ядерна риторика росії є небезпечною та безвідповідальною. А Жозеп Боррель, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ, пригрозив москві новими санкціями за її ядерні наміри.

Також "Телеграф" писав, що на думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, рішення росії щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі може відкрити "другий фронт", на захист якого Україні можуть знадобитися додаткові сили.