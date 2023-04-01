"Дуже складне завдання": генерал Міллі оцінив шанси України на перемогу в поточному році

США не мають наміру надавати ЗСУ далекобійні ATACMS, але натякають на інші види озброєння

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, який впевнений в тому, що росіяни не зможуть досягти своїх цілей у війні, в той же час вважає малоймовірною і перемогу України до кінця року.

Про це він сказав у інтерв'ю Defense One.

"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року. Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання", — заявив військовий.

На запитання про надання Україні ракет великої дальності ATACMS Мілллі відповів, що США їх не постачатимуть. Але при цьому розглядають інші можливості допомоги ЗСУ.

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", – сказав генерал.

Міллі додав, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим — Ред.) деяку перевагу", — додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Нагадаємо, що американський генерал у відставці та колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що далекобійні ракети ATACMS необхідні ЗСУ для звільнення Криму і в цілому для перемоги над російським ворогом.